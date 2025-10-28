We wtorek Kolegium IPN przesłuchało dziewięciu kandydatów starających się o rekomendację na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Po przekazaniu uchwały marszałkowski Sejmu gremium poinformowało, że na to stanowisko rekomendowało dr hab. Karol Polejowski, obecnego wiceprezesa Instytutu.

"28 października 2025 r. odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu. Po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr hab. Karol Polejowski, obecny zastępca prezesa IPN" - czytamy w komunikacie.

Kto nowym szefem IPN? Jest rekomendacja Instytutu

Instytut poinformował, że "przewodniczący kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. hab. Karola Polejowskiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni Stanisławowi Zakroczymskiemu, dyrektorowi generalnemu kierującemu Gabinetem Marszałka Sejmu RP".

Wtorkowe przesłuchanie było drugim etapem konkursu. Zostało do niego zakwalifikowanych dziewięciu kandydatów: dr Aldona Dydek, dr Arkadiusz Kazański, dr Marek Kołłątaj, dr Maciej Kossowski, dr Joanna Napierała, dr Karol Paterski, dr hab. Karol Polejowski, dr Emilian Prałat oraz dr Marcin Wałdoch.

Podczas przesłuchania kandydaci mieli 10 minut na swobodną wypowiedź, w której nawiązywali do koncepcji kierowania IPN przesłanej wcześniej Kolegium. Następnie członkowie Kolegium przez 20 minut zadawali pytania kandydatom.

Polejowski mówił, że nie chce wyłączać pionu śledczego z IPN i przenosić go do prokuratury, chciałby rozwijać sztuczną inteligencję w działaniach archiwum IPN oraz rozpocząć badania na temat kolektywizacji wsi polskiej po II wojnie światowej jako elemencie sowietyzacji.

Kolegium IPN podjęło decyzję w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała została skierowana do Sejmu, gdzie kandydata najpierw oceni sejmowa komisja. Ostateczną decyzję podejmie w sprawie powołania prezesa IPN podejmie Sejm za zgodą Senatu.

Karol Polejowski z rekomendacją Kolegium IPN. Kim jest?

Karol Polejowski jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowcą akademickim, autorem monografii i artykułów naukowych, w tym kilkunastu w j. angielskim i francuskim.

Stopień doktora uzyskał w 2000 r. ("Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie Królestwa Francji do połowy XIV wieku"), habilitację - w 2016 r. ("Matrimonium et crux: wzrost i kariera rodu Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku)").

Był pracownikiem Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie Polejowski zajmuje się pracą naukową w zakresie polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce północnej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Ludowego Wojska Polskiego w walce z podziemiem po 1944 r.

Polejowski to także muzealnik związany z Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2020 r. kustosz muzealny.

Jest członkiem kolegium wydawniczego czasopisma "Wojna i Pamięć", tłumaczem historycznej literatury francuskiej, stypendystą Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dokumentowania i pielęgnowania prawdy o historii Polski.

W lipcu 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

