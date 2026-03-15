Kto najlepiej dba o interesy Polski za granicą? Polacy wskazali nazwisko
Karol Nawrocki w ocenie Polaków najlepiej dba o interesy naszego kraju za granicą - wynika z najnowszego sondażu. Prezydent znacznie wyprzedził w zestawieniu premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Oceny respondentów są jednak mocno podzielone ze względu na ich poglądy polityczne.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki został wskazany przez 38,8 proc. respondentów jako najlepiej dbający o interesy Polski za granicą w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys.
- Radosław Sikorski uzyskał w badaniu 26,9 proc., a Donald Tusk 16,3 proc. wskazań; 13,4 proc. badanych uważa, że żaden z wymienionych polityków nie spełnia tego zadania, a 4,6 proc. nie ma opinii.
- Odpowiedzi respondentów różnią się w zależności od preferencji politycznych, co odnotowano wśród wyborców opozycji, koalicji rządzącej oraz innych ugrupowań.
W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani, kto - w ich ocenie - najlepiej dba o polskie interesy na arenie międzynarodowej.
W odpowiedzi największy odsetek badanych wskazał prezydenta Karola Nawrockiego - 38,8 proc. Polityk wyraźnie wyprzedził Radosława Sikorskiego, który uzyskał wynik 26,9 proc.
Obaj politycy z kolei uplasowali się przed premierem Donaldem Tuskiem, którego nazwisko wybrało 16,3 proc. badanych. 13,4 proc. respondentów jest przekonanych, że żaden z wymienionych polityków nie wywiązuje się dobrze z tego zadania, a 4,6 proc. nie ma w tej kwestii opinii.
Odpowiedzi respondentów wyraźnie różnią się w zależności od ich sympatii politycznych. Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) zdecydowanie najlepszym wynikiem cieszy się Karol Nawrocki (76 proc.). 15 proc. tej grupy negatywnie ocenia działania wszystkich polityków.
Wśród osób głosujących na koalicję rządzącą z kolei Tusk musi ustąpić Sikorskiemu, którego wybrało 59 proc. badanych (w stosunku do 32 proc.). 6 proc. zwolenników Koalicji 15 Października negatywnie ocenia tak premiera i ministra spraw zagranicznych, jak i prezydenta.
Zwolennicy innych ugrupowań są najbardziej podzieleni w swoich opiniach. Radosław Sikorski i Karol Nawrocki uzyskali w tej grupie po 24 proc., Donalda Tuska wybrało z kolei 19 proc. 21 proc. negatywnie ocenia wszystkich trzech polityków.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02-01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.