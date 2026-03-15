W skrócie Prezydent Karol Nawrocki został wskazany przez 38,8 proc. respondentów jako najlepiej dbający o interesy Polski za granicą w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys.

Radosław Sikorski uzyskał w badaniu 26,9 proc., a Donald Tusk 16,3 proc. wskazań; 13,4 proc. badanych uważa, że żaden z wymienionych polityków nie spełnia tego zadania, a 4,6 proc. nie ma opinii.

Odpowiedzi respondentów różnią się w zależności od preferencji politycznych, co odnotowano wśród wyborców opozycji, koalicji rządzącej oraz innych ugrupowań.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani, kto - w ich ocenie - najlepiej dba o polskie interesy na arenie międzynarodowej.

W odpowiedzi największy odsetek badanych wskazał prezydenta Karola Nawrockiego - 38,8 proc. Polityk wyraźnie wyprzedził Radosława Sikorskiego, który uzyskał wynik 26,9 proc.

Nowy sondaż. Nawrocki, Sikorski, Tusk - kto najlepiej dba o Polskę za granicą?

Obaj politycy z kolei uplasowali się przed premierem Donaldem Tuskiem, którego nazwisko wybrało 16,3 proc. badanych. 13,4 proc. respondentów jest przekonanych, że żaden z wymienionych polityków nie wywiązuje się dobrze z tego zadania, a 4,6 proc. nie ma w tej kwestii opinii.

Odpowiedzi respondentów wyraźnie różnią się w zależności od ich sympatii politycznych. Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) zdecydowanie najlepszym wynikiem cieszy się Karol Nawrocki (76 proc.). 15 proc. tej grupy negatywnie ocenia działania wszystkich polityków.

Wśród osób głosujących na koalicję rządzącą z kolei Tusk musi ustąpić Sikorskiemu, którego wybrało 59 proc. badanych (w stosunku do 32 proc.). 6 proc. zwolenników Koalicji 15 Października negatywnie ocenia tak premiera i ministra spraw zagranicznych, jak i prezydenta.

Zwolennicy innych ugrupowań są najbardziej podzieleni w swoich opiniach. Radosław Sikorski i Karol Nawrocki uzyskali w tej grupie po 24 proc., Donalda Tuska wybrało z kolei 19 proc. 21 proc. negatywnie ocenia wszystkich trzech polityków.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02-01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

