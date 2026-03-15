Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji "Faktowi", w 2026 roku aż 3 mln 662 tys. obywateli musi wyrobić nowy dowód osobisty z powodu utraty ważności starego dokumentu.

W głównej mierze są to osoby, które w 2016 roku ukończyły 18 lat (rocznik 1998) oraz te, które wymieniały dowód przed dziesięcioma laty. Warto bowiem wiedzieć, że ważność dowodów osobistych wynosi właśnie 10 lat.

Jak sprawdzić ważność dowodu osobistego?

W jaki sposób można sprawdzić, czy posiadany przez nas dokument jest ważny? Najszybszy sposób to zweryfikowanie terminu ważności znajdującego się na awersie dowodu osobistego.

Co ciekawe, użytkownicy posiadający profil zaufany mogą otrzymać powiadomienie przypominające o zbliżającej się utracie ważności dokumentu.

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, w sytuacji, gdy dokument traci ważność, wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Ile się czeka na dokument? Po złożeniu wniosku o wydanie nowego dowodu, obywatel ma 30 dni na wizytę w urzędzie i złożenie odcisków palców. Od tego momentu dokument powinien być gotów w przeciągu 30 dni - w szczególnych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu.

Co grozi za posługiwanie się starym dowodem osobistym?

Zgodnie z przepisami, posługiwanie się starym dowodem osobistym niesie za sobą ryzyko nałożenia surowej kary. Mowa tutaj o grzywnie sięgającej nawet 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach karze ograniczenia wolności.

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Warto pamiętać również o tym, że brak ważnego dokumentu pozbawia nas możliwości załatwienia wielu spraw w urzędzie czy banku.

Co więcej - obowiązek wymiany dowodu osobistego występuje nie tylko w przypadku wygaśnięcia jego ważności.

Obywatel musi wyrobić nowy dokument również wtedy, gdy zmieniły się jego dane osobowe (na przykład nazwisko) bądź gdy zmienił się jego wygląd (na przykład wskutek operacji plastycznej) i tym samym rozpoznanie go jest utrudnione lub uniemożliwione. Dowód należy jak najszybciej wyrobić także wtedy, gdy obecny dokument został zniszczony, zgubiony lub skradziony bądź certyfikaty na nim zostały unieważnione.

