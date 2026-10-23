Kto ma wolne 2 listopada? Uczniowie i pracownicy na różnych zasadach

Spis treści: Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy za Wszystkich Świętych należy się wolne 2 listopada? Którzy uczniowie mogą mieć wolne 2 listopada? Nie ma lekcji, ale szkoła musi zapewnić opiekę

Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Zaduszki nie są dniem ustawowo wolnym od pracy. Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy wymienia 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, oraz 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Nie obejmuje natomiast 2 listopada.

Oznacza to, że osoby pracujące od poniedziałku do piątku powinny tego dnia stawić się w pracy, jeśli nie mają udzielonego urlopu lub innej podstawy do usprawiedliwionej nieobecności. Sam zamiar odwiedzenia grobów bliskich nie daje prawa do dodatkowego wolnego.

Inaczej może wyglądać sytuacja pracowników zmianowych. Jeśli zgodnie z harmonogramem 2 listopada jest ich dniem wolnym, nie muszą przychodzić do pracy. Wynika to jednak z rozkładu czasu pracy, a nie ze statusu Zaduszek.

Czy za Wszystkich Świętych należy się wolne 2 listopada?

W 2026 roku 1 listopada przypada na niedzielę. Pracodawca nie ma obowiązku przyznania wszystkim pracownikom wolnego poniedziałku w zamian za to święto. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy wymiar czasu pracy obniża święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Nie należy więc stosować tu zasady znanej ze świąt wypadających w wolną sobotę. Osoba, która zwykle pracuje od poniedziałku do piątku i nie będzie pracować 1 listopada, nie otrzymuje z tego powodu dodatkowego dnia wolnego.

Osobną kwestią jest rekompensata dla osób, które faktycznie będą pracować we Wszystkich Świętych. Ponieważ w tym roku święto wypada w niedzielę, stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Dzień wolny nie musi jednak przypadać właśnie 2 listopada.

Którzy uczniowie mogą mieć wolne 2 listopada?

W szkołach sytuacja wygląda inaczej. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie § 5 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Jednym z takich terminów może być 2 listopada, jeśli przemawia za tym organizacja pracy szkoły lub potrzeby lokalnej społeczności.

Przepisy przewidują roczny limit:

do 8 dni w szkołach podstawowych;

do 10 dni w liceach ogólnokształcących i technikach;

do 6 dni w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach policealnych.

Dyrektor ustala te terminy po zasięgnięciu wymaganych opinii. O dodatkowych dniach wolnych zasadniczo informuje nauczycieli, uczniów i rodziców do 30 września.

Wolne 2 listopada nie obowiązuje zatem we wszystkich szkołach. Jeśli placówka nie wyznaczyła tego terminu jako dnia bez zajęć, uczniowie mają normalne lekcje. Informacji najlepiej szukać w dzienniku elektronicznym, szkolnym kalendarzu lub komunikacie dyrektora.

Nie ma lekcji, ale szkoła musi zapewnić opiekę

Dodatkowy dzień wolny od lekcji nie oznacza, że rodzice muszą sami zorganizować dzieciom opiekę. W dniach ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia szkoła ma obowiązek prowadzić zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów.

Jeśli więc dziecko ma wolne, a ty pracujesz, sprawdź godziny zajęć opiekuńczych oraz sposób zgłoszenia jego udziału. Dzień bez zwykłych lekcji nie oznacza automatycznie wolnego dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.



