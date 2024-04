Kadencja Prezydenta RP Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2025 roku. Oznacza to, że kolejne wybory prezydenckie prawdopodobnie odbędą się w maju przyszłego roku .

Choć do elekcji pozostał ponad rok, a polska scena polityczna żyje wyborami samorządowymi i tymi do europarlamentu, ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów gotowych walczyć o Pałac Prezydencki. O tę kwestię pytany był czwartkowy gość Programu 3 Polskiego Radia, Adam Bodnar .

Jak dodał, to informacja, którą usłyszał od osoby zbliżonej do kręgów podejmujących decyzję w Platformie Obywatelskiej. - Pan Marcin Kierwiński dosłownie pół godziny temu mówił coś takiego - wyjaśnił. - Myślę, że to mam prawo powtórzyć - dodał.