Kto jest liderem polskiej prawicy? Nowy sondaż po rozłamie w PiS
Co piąty ankietowany uważa, że po rozłamie w PiS liderem polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński - wynika z badania Pollster dla "Super Expressu". Prezes PiS wyprzedził Karola Nawrockiego, który otrzymał 18 proc. głosów. Z kolei na trzecim miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki z wynikiem 9 proc. Jednocześnie blisko połowa respondentów nie potrafiła wskazać, kto aktualnie jest najważniejszy na prawicy.
W skrócie
- Jarosław Kaczyński uzyskał 20 proc. wskazań jako lider polskiej prawicy po rozłamie w PiS, wyprzedzając Karola Nawrockiego z 18 proc. i Mateusza Morawieckiego z 9 proc.
- Blisko połowa respondentów nie potrafiła wskazać obecnego lidera polskiej prawicy po rozłamie w PiS.
- Wśród wyborców PiS Jarosław Kaczyński otrzymał 34 proc. głosów, Karol Nawrocki 26 proc., a Mateusz Morawiecki 9 proc.
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20 proc. badanych uważa Jarosława Kaczyńskiego za lidera polskiej prawicy po tym, jak w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu. Prezes PiS wyprzedził pod tym kątem prezydenta - Karola Nawrockiego wskazało 18 proc respondentów.
Centralna postać rozłamu, czyli były premier Mateusz Morawiecki, otrzymał 9 proc. głosów. Podkreślmy, że 42 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie, kto jest obecnie liderem polskiej prawicy lub nie ma w tej kwestii zdania. W czerwcowym badaniu odsetek niezdecydowanych wyniósł 29 proc.
Nowy sondaż. Lider polskiej prawicy po rozłamie w PiS
Poza podium uplasowali się współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 7 proc. oraz lider Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorz Braun otrzymał 3 proc. głosów. 1 proc. ankietowanych wskazało innego polityka.
Jeszcze silniejszą pozycję prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wśród wyborców tej partii. Jarosława Kaczyńskiego jako lidera polskiej prawicy wskazało 34 proc. zwolenników PiS. Karol Nawrocki zdobył wśród 26 proc. głosów, a Mateusz Morawiecki 9 proc.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.
Spadek PiS w sondażach partyjnych po rozłamie
Większe przetasowania widoczne są w porozłamowych badaniach preferencji partyjnych. W sondażu IBRiS hipotetyczne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego mogłoby liczyć na 7,4 proc.
Wynik ewentualnego stronnictwa Mateusza Morawieckiego uzyskany został kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego w wariancie, w którym Mateusz Morawiecki wystartowałby w wyborach parlamentarnych osobno, stopniałoby do 17,3 proc. To wynik o 6 pp. niższy niż w badaniu sprzed rozłamu.