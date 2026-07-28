W skrócie Jarosław Kaczyński uzyskał 20 proc. wskazań jako lider polskiej prawicy po rozłamie w PiS, wyprzedzając Karola Nawrockiego z 18 proc. i Mateusza Morawieckiego z 9 proc.

Blisko połowa respondentów nie potrafiła wskazać obecnego lidera polskiej prawicy po rozłamie w PiS.

Wśród wyborców PiS Jarosław Kaczyński otrzymał 34 proc. głosów, Karol Nawrocki 26 proc., a Mateusz Morawiecki 9 proc.

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20 proc. badanych uważa Jarosława Kaczyńskiego za lidera polskiej prawicy po tym, jak w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu. Prezes PiS wyprzedził pod tym kątem prezydenta - Karola Nawrockiego wskazało 18 proc respondentów.

Centralna postać rozłamu, czyli były premier Mateusz Morawiecki, otrzymał 9 proc. głosów. Podkreślmy, że 42 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie, kto jest obecnie liderem polskiej prawicy lub nie ma w tej kwestii zdania. W czerwcowym badaniu odsetek niezdecydowanych wyniósł 29 proc.

Nowy sondaż. Lider polskiej prawicy po rozłamie w PiS

Poza podium uplasowali się współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 7 proc. oraz lider Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorz Braun otrzymał 3 proc. głosów. 1 proc. ankietowanych wskazało innego polityka.

Jeszcze silniejszą pozycję prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wśród wyborców tej partii. Jarosława Kaczyńskiego jako lidera polskiej prawicy wskazało 34 proc. zwolenników PiS. Karol Nawrocki zdobył wśród 26 proc. głosów, a Mateusz Morawiecki 9 proc.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

Spadek PiS w sondażach partyjnych po rozłamie

Większe przetasowania widoczne są w porozłamowych badaniach preferencji partyjnych. W sondażu IBRiS hipotetyczne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego mogłoby liczyć na 7,4 proc.

Wynik ewentualnego stronnictwa Mateusza Morawieckiego uzyskany został kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego w wariancie, w którym Mateusz Morawiecki wystartowałby w wyborach parlamentarnych osobno, stopniałoby do 17,3 proc. To wynik o 6 pp. niższy niż w badaniu sprzed rozłamu.





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