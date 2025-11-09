W skrócie Donald Tusk został uznany przez 49,4 proc. Polaków za lepszego polityka niż Karol Nawrocki - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS.

Wyborcy koalicji rządzącej zdecydowanie częściej wskazywali Tuska, natomiast wśród elektoratu opozycji przeważał Nawrocki.

Największa liczba osób niezdecydowanych pojawiła się w grupie pozostałych wyborców, gdzie rozkład głosów był najbardziej wyrównany.

"Kto z poniższych polityków - Karol Nawrocki czy Donald Tusk - jest Pana/Pani zdaniem lepszym politykiem?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Więcej osób wskazało, że ich zdaniem lepszym politykiem jest premier.

Sondaż. Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Polacy wskazali

W najnowszym sondażu DonaldaTuska wskazało bowiem 49,4 proc. ankietowanych. Poparcie dla Karola Nawrockiego wyniosło zaś 44,9 proc.

5,7 proc. nie potrafiło wskazać, który polityk jest lepszy.

Prezydenta zdecydowanie wskazało 32 proc. respondentów, natomiast raczej - 12,9 proc. Premier jest zdecydowanie lepszy według 29,8 proc., natomiast raczej lepszy według 19,6 proc.

Tusk czy Nawrocki? W sondażu bez zaskoczeń

Wyniki sondażu, z uwzględnieniem preferencji partyjnych, nie budzą zaskoczenia. Wśród wyborców koalicji rządzącej Tuska - jako lepszego - wskazało 94 proc. ankietowanych (63 proc. - zdecydowanie, a 31 proc. - raczej). 5 proc. wskazało raczej na Nawrockiego, a jeden procent stanowiły osoby niezdecydowane.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) znaczną przewagę ma Nawrocki, którego zdecydowanie wskazało 63 proc., a raczej 16 proc. W tej grupie premier uznawany jest za lepszego polityka przez 18 proc. (12 proc. - raczej, 6 proc. - zdecydowanie).

Wśród pozostałych wyborców wyniki były bardziej wyrównane. Zdecydowanie Nawrockiego wybrało 18 proc., a raczej 22 proc. Tuska poparło zdecydowanie 22 proc., a raczej 13 proc. Największy odsetek stanowili niezdecydowani - 25 proc.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 24 - 26 października 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 dorosłych Polaków.

