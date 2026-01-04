Uczestnicy badania odpowiedzieli na pytanie: "Kto jest Pani/Pana zdaniem największym zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce?".

Zdecydowanym "zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce" został Karol Nawrocki, którego wskazało 37,8 proc. badanych.

Drugi najlepszy wynik uzyskała odpowiedź "nie mam zdania" z 21,8 proc. wskazań.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Donald Tusk (8,8 proc.) oraz Radosław Sikorski (7,8 proc.). Tuż za nimi uplasował się Grzegorz Braun z wynikiem 7,6 proc., a dalej Sławomir Mentzen (5 proc.) i Adrian Zandberg (3,2 proc.).

Sondaż: Wygrani i przegrani polskiej polityki w 2025 r.

Nieco mniejsze odsetki respondentów wskazywały ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka (2,6 proc.) oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (1,6 proc.).

Po 0,9 proc. ankietowanych uznało za zwycięzców polityki ubiegłego roku Jarosława Kaczyńskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. 0,7 proc. badanych wskazało Magdalena Biejat. Innego polityka wymieniło 1,3 proc. badanych.

Jak zauważył Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, Karol Nawrocki jest głównym zwycięzcą na polskiej scenie politycznej częściej zdaniem mężczyzn (40 proc.) niż kobiet (36 proc.).

- Z uwagi na wiek odpowiedź ta jest najbardziej popularna wśród badanych między 35. a 49. rokiem życia (42 proc.) - wskazał Jastrzębski.

Obecnego prezydenta wyraźnie częściej niż inni respondenci za zwycięzcę roku uznawali mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. osób - taką odpowiedź wskazało 48 proc. badanych z tej grupy.

Wybory prezydenckie 2025. Sukces odniósł nie tylko Karol Nawrocki

Jak przypomina rp.pl, najważniejszym wydarzeniem politycznym 2025 roku w Polsce były wybory prezydenckie.

Faworytem sondaży był kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który wygrał pierwszą turę z wynikiem 31,36 proc. W drugiej zmierzył się z popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim (29,54 proc.).

Choć Nawrocki - ówczesny prezes Instytut Pamięci Narodowej - przed kampanią nie był szeroko znany i nie uczestniczył wcześniej w bieżącej polityce, to on wygrał drugą turę, zdobywając 50,89 proc. głosów.

Był to drugi taki przypadek w historii III RP, gdy prezydentem został kandydat, który nie wygrał pierwszej tury - wcześniej dokonał tego w 2005 r. Lech Kaczyński.

Jak podaje rp.pl, z wyniku wyborów prezydenckich zadowoleni mogli być także inni politycy. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zdobył w pierwszej turze 14,81 proc. głosów, ponad dwukrotnie więcej niż jego partia w wyborach parlamentarnych; przed drugą turą zarówno Nawrocki, jak i Rafał Trzaskowski zabiegali o jego elektorat.

Dobry wynik osiągnął też Grzegorz Braun (6,34 proc.), wyprzedzając marszałka Sejmu Szymona Hołownię (4,99 proc.). Lewica wskazywała z kolei na wynik Magdaleny Biejat (4,23 proc.) jako najlepszy rezultat kobiety w historii wyborów prezydenckich, choć nadal nieco słabszy od wyniku innego lewicowego kandydata - Adriana Zandberga (4,86 proc.).

Badanie przeprowadziła agencja SW Research w dniach 30-31 grudnia 2025 r. na próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia z panelu SW Panel. Próba miała charakter losowo-kwotowy i została zważona analitycznie, aby odzwierciedlać strukturę dorosłej populacji Polski pod względem kluczowych cech społeczno-demograficznych.

