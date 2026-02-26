Kto budował tunele na polsko-białoruskiej granicy? Nieoczywisty trop
W budowę tuneli przebiegających pod białoruską granicą mogli być zaangażowani zagraniczni eksperci - zauważa brytyjski dziennik "The Telegraph". Wśród potencjalnych budowniczych mogły znaleźć się m.in. osoby związane z Hamasem, Hezbollahem czy Państwem Islamskim. W 2025 roku polska straż Graniczna ujawniła cztery takie konstrukcje.
W skrócie
- W 2025 roku funkcjonariusze polskiej straży granicznej odkryli cztery tunele pod granicą z Białorusią, z największego skorzystało około 180 migrantów.
- Zdaniem ekspertów cytowanych przez "The Telegraph", budowę tuneli mogły przeprowadzić wyspecjalizowane grupy z Bliskiego Wschodu, takie jak Hamas, Hezbollah, kurdyjskie frakcje lub Państwo Islamskie.
- Polskie władze wskazały, że mimo możliwego zaangażowania Kurdów, pełną odpowiedzialność za tunele przypisują reżimowi Alaksandra Łukaszenki.
W 2025 roku funkcjonariusze polskiej straży granicznej odkryli pod granicą z Białorusią łącznie cztery tunele. Największy z nich, zlokalizowany w pobliżu wsi Narewka, pozwolił na przedostanie się do Polski około 180 migrantom, pochodzącym głównie z Afganistanu i Pakistanu.
Jak zauważa brytyjski dziennik "The Telegraph", powołując się na słowa polskich urzędników, aby przygotować tunele na takim poziomie, jak te odkryte w ostatnich miesiącach pod granicą Polski i Białorusi, potrzeba doświadczonych specjalistów.
Media piszą o incydentach w Polsce. Chodzi o tunele pod białoruską granicą
Takimi z kolei dysponuje tylko kilka określonych organizacji - Hamas i Hezbollah, niektóre frakcje kurdyjskie oraz, prawdopodobnie, Państwo Islamskie. Dr Lynette Nusbacher, amerykańska ekspertka zajmująca się historią militarną i strategią, uważa, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
W jej ocenie za budową tuneli może stać jedna z grup wspieranych przez Iran. - Jedną z rzeczy, którą zobaczyliśmy po wojnie w Libanie w 2006 r., były rzędy betoniarek ustawiających się w kolejkach w południowym Libanie. Widzieliśmy mnóstwo irańskich tuneli - zaważyła.
- Mamy też liczne dowody na to, że podobne struktury Hamas budował w Strefie Gazy. Więc jeżeli szukasz osób doświadczonych w tworzeniu tuneli, rozwiązaniem jest zwrócenie się do mieszkańców Bliskiego Wschodu - wyjaśniła.
Podobnego zdania jest także major Rob Campbell, specjalista ds. fortyfikacji i były saper w brytyjskiej armii. - Gdybym musiał zgadywać, stawiałbym na ekspertów z Bliskiego Wschodu, Hamas albo palestyński Dżihad - powiedział.
Napięte relacje na linii Białoruś - Polska. Eksperci: Tunele mogli budować eksperci z Bliskiego Wschodu
Sarit Zehavi, która służyła w izraelskim wywiadzie w randze pułkownika, podkreśla z kolei, że organizacje wspierane przez Iran to nie jedyna opcja.
- Czy Hezbollah lub inni irańscy sojusznicy mają takie możliwości? Tak. Czy tylko oni? Nie. Prawdopodobnie taką wiedzę mają też kurdyjskie milicje czy ISIS - wskazała. W zeszłym miesiącu Al-Jazeera informowała o sieci tuneli wykopanych przez Kurdów pod Rakką w Syrii.
Minister spraw wewnętrznych i administracji po odkryciu tuneli podkreślał, że choć w ich budowę mogli być zaangażowani Kurdowie, to Polska odpowiedzialnością w pełni obarcza reżim Alaksandra Łukaszenki.
Źródło: "The Telegraph"