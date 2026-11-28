W skrócie Polska Prowincja Salwatorianów nałożyła na ks. Rafała Główczyńskiego karę suspensy oraz wydała nakaz natychmiastowego opuszczenia domu zakonnego.

Duchowny zapowiedział odwołanie się od decyzji do Rzymu, twierdząc, że został zniesławiony i był poddawany zastraszaniu przez przełożonych.

Konflikt między ks. Główczyńskim a zgromadzeniem trwa od tygodni i wiąże się z wcześniejszymi zakazami działalności medialnej oraz charytatywnej.

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"Wyrzucili mnie na ulicę. Najlepsze lata poświęciłem Bogu i zgromadzeniu, a prowincjał kazał mi w ciągu 24h opuścić dom zakonny, bez pytania, czy mam się gdzie podziać, bez żadnej pomocy" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych ks. Rafał Główczyński znany w sieci jako Ksiądz z Osiedla.

Wcześniej Polska Prowincja Salwatorianów poinformowała o nałożeniu na ks. Rafała Główczyńskiego suspensy - kary kanonicznej, która zakazuje wykonywania części lub wszystkich czynności wynikających ze święceń, urzędu lub władzy kościelnej.

O dokładnym zakresie kary decyduje przełożony objętego nią duchownego.

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Ksiądz z Osiedla ukarany przez przełożonych. Spór ciągnął się tygodniami

W październiku Polska Prowincja Salwatorianów przeniosła duchownego z Piastowa do Trzebnicy, podkreślając, że Główczyński "pozostaje księdzem i zakonnikiem w dobrej opinii i cieszącym się pełnią praw". Z kolei sama decyzja, jak dodano, nie była związana z zastrzeżeniami natury moralnej ani finansowej.

Decyzja spotkała się z krytyką ze strony księdza, który zakwestionował treść oświadczenia przełożonych, co poskutkowało nałożeniem na niego zakazu działalności medialnej, a także organizowania zbiórek i prowadzenia części inicjatyw, z których duchowny zasłynął.

"Ksiądz z Osiedla" zareagował wówczas publicznym wpisem, w którym przeprosił za wulgaryzmy, które pojawiły się w jego poprzednim poście, podtrzymując jednocześnie swoje zdanie na temat przełożonych. Przypomniano mu wówczas, że niestosowanie się do zakazu może mieć dla niego poważne konsekwencje.

W piątek duchowny opublikował kolejny wpis, w którym relacjonował spotkanie z zarządem prowincjalnym i adwokatem kościelnym, twierdząc, że był w jego trakcie zastraszany. W sobotę władze poinformowały o nałożeniu kary.

Ks. Rafał Główczyński reaguje na karę. "Suspensa i wynoś się na ulicę"

Sam ksiądz relacjonuje sprawę następująco: "W czwartek 5.11 dostałem list, a w nim: zakaz publikacji maili, zakaz działalności medialnej, zakaz organizacji akcji charytatywnych (JAK MOŻNA KOMUŚ TEGO ZAKAZAĆ?), groźby, że mnie wyrzucą" - wymienia we wpisie.

"W piątek 6.11 pozwolili mi tylko napisać posta z pozdrowieniami z Trzebnicy i że w razie pytań trzeba pisać do nich, a potem WYŁĄCZYLI TELEFON I NIE ODPISALI NA ŻADNEGO MAILA. Dziennikarze dzwonią, uczniowie w szkole pytają, czy ja na pewno niczego nie zrobiłem, ja mam zakaz składania wyjaśnień, a oni wyłączyli telefon. (…) Piszę ponownie do prowincjała: publicznie mnie zniesławiliście, opublikujcie nałożone na mnie zakazy i wytłumaczcie po swojemu sytuację. Jeżeli tego nie zrobicie, to ja to zrobię w obronie swojego dobrego imienia. Napisali, że nie widzą takiej potrzeby" - pisze ks. Główczyński.

Dalej duchowny wyjaśnia, że piątkowy post napisał "w obronie prawdy". "Wieczorem przyszło pismo: suspensa i wynoś się na ulicę" - dodaje.

"Co teraz: Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy. Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie! Zanim to jednak zostanie rozpatrzone mam zakaz odprawiania mszy, spowiadania, noszenia habitu, koloratki, ale wciąż jestem księdzem, więc można do mnie mówić Szczęść Boże" - czytamy we wpisie duchownego.

Ks. Główczyński dodał, że udaje się teraz do swoich rodziców. "Polecam się modlitwie! Pamiętajcie, że w Kościele najważniejszy jest Jezus obecny w sakramentach. Niech moje sprawy Wam tego nie przysłonią" - skwitował.



