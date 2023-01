Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 31 zbierała pieniądze na pomoc potrzebującym. Finał tegorocznej zbiórki odbył się pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

W niedzielę 29 stycznia w czasie wielkiego finału ogłoszono, że na walkę z sepsą fundacja WOŚP zebrała ponad 154 miliony złotych . To jednak nie jest ostateczna suma. Ta, zwyczajowo, zostanie podana w okolicach marca, gdy zakończą się wszystkie aukcje i licytacje, które stanowią nierozłączny element Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Reklama

Czytaj też: Widowiskowy gest MPK Gliwice dla WOŚP. Efekt powala

WOŚP 2023. Ks. Roman Kneblewski publikuje zdjęcie Hitlerjugend

Przeważnie dzień wielkiego finału kojarzony jest z uśmiechniętymi dziećmi i rodzicami, którzy - często mimo niesprzyjających warunków pogodowych - zbierają datki na szczytny cel. Akcja, która dla wielu jest radosną inicjatywą, ma jednak swoich krytyków. Jednym z nich jest emerytowany duchowny z Bydgoszczy - ksiądz Roman Kneblewski.

Były proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniu 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie i wpis, który uderza w osoby wspierające WOŚP i zbierające darowizny.

"Jeżeli przywodzi wam to coś na myśl, to dobrze, ponieważ ludzka bezmyślność porażkę stanowi" - czytamy w jednym z wpisów na Twitterze. Ksiądz Kneblewski dołączył do niego zdjęcie dzieci ubranych w mundurki Hitlejugend, które zbierają pieniądze do puszki.