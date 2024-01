Ksiądz Sebastian Picur jest jednym z popularniejszych i aktywniejszych duchownych w mediach społecznościowych. Na platformie TikTok zgromadził 755 tysięcy obserwujących, a na Instagramie śledzi go ponad 50 tysięcy osób. Wikariusz sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie stwierdził, że ewangelizacja w mediach społecznościowych pomaga dotrzeć do osób, nie będących na codzień w Kościele.

Ksiądz mówi o poważnym grzechu. "Trzeba się spowiadać"

Spowiedź jako jeden z sakramentów. Konieczne zadośćuczynienie

Każdy wierny ma obowiązek przystąpić do spowiedzi wielkanocnej, co narzucone zostało poprzez trzecie przykazanie kościelne, które wskazuje, że "przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą". Nie ogranicza to jednak wiernych do jednego terminu. Zazwyczaj większość chrześcijan decyduje się na przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania w okresie od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, wypadającej dopiero kilka tygodni po Wielkanocy.