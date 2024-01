Nie inaczej było w tym roku - na oczach i za zgodą wiernych duchowny przekazał fundusze do charakterystycznej, kolorowej skarbonki. Ks. Klaban nie omieszkał dorzucić także znaczącego wkładu od siebie.

WOŚP. Ksiądz Kazimierz Klaban dochował tradycji

Decyzja o wprowadzeniu tradycji nie jest bezpodstawna. W rozmowie z lokalnym "Expressem Elbląg" ksiądz Kazimierz Klaban opowiedział historię, która skłoniła go do kultywowania zwyczaju.

Jak przyznał, w trakcie swojego życia otrzymał wiele pomocy od otaczających go ludzi. - Doszedłem do wniosku, że ten dług społeczny w końcu należy spłacić - tłumaczył.

Duchowny przyznał również, że przekazywanie datków wiernych na WOŚP nie wszystkim przypadło do gustu .

- Tyle jest czasem szumu wokół tego, że ksiądz się porządził i przekazał jedną tacę na WOŚP - wspominał. Jednocześnie podkreślił, że jego celem nie jest ocenianie innych ludzi i kleru, ale powiedział wprost. - Gdyby każdy ksiądz w tym dniu przekazał tacę z jednej mszy, to zapewniam, że by nie zubożał - skwitował i podkreślił, że zna innych kapłanów, którzy również przekazują środki na WOŚP, choć robią to mniej transparentnie.