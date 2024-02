Krzysztof Stanowski na prezydenta? Pierwszy taki sondaż

Mężczyźni z klasy średniej i miast. Oni zagłosują na Stanowskiego

Stanowskiego chętniej o poparliby mężczyźni , wśród których ma 13 proc. poparcia, niż kobiety (7 proc. poparcia). Potencjalnymi wyborcami internetowego twórcy są w większości osoby w wieku od 25 do 34 lat .

Natomiast pod względem kryterium zarobkowego są respondenci z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł netto miesięcznie . W kategorii miejsca zamieszkania najwyższy odsetek badanych deklarujących poparcie dla Stanowskiego to Polacy mieszkający w miastach liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców .

Krzysztof Stanowski chce kandydować. Zaskakująca zapowiedź

Przypomnijmy, że zapowiedź Stanowskiego, co do startu w wyborach prezydenckich 2025 padła nieoczekiwanie podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą transmitowanym na Kanale Zero.