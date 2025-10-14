O chorobie Krzysztofa Śmiszka Robert Biedroń poinformował w rozmowie z "Faktem". Pytany o porozumienie PSL i Nowej Lewicy dotyczące związków partnerskich, mające wprowadzić funkcjonowanie statusu osoby najbliższej, zasugerował, że kwestia dotyczy dziś również jego i jego partnera.

- Mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory. Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię - mówił europoseł.

Robert Biedroń: Krzysztof Śmiszek jest bardzo poważnie chory

- W takich momentach jak ten, ja sobie uświadamiam, że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy. Że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością - tłumaczył Biedroń.

Jak wskazał, chciałby, by w tego rodzaju sytuacjach zapewniane było przez państwo poczucie bezpieczeństwa, "że jeżeli wydarzy się najgorsze, to będziemy mogli decydować o życiu i zdrowiu swojego partnera".

- Dzisiaj niestety nie mam takiej sytuacji, pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata - mówił.

Robert Biedroń wskazał, że jest z Krzysztofem Śmiszkiem "na dobre i na złe", a obecnie para jest "w sytuacji naprawdę trudnej, dramatycznej". - I ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek i daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to państwo stoi po mojej stronie - stwierdził.

Śmiszek zmagał się w przeszłości z chorobą kości

Robert Biedroń nie ujawnił szczegółów dotyczących kondycji Krzysztofa Śmiszka. Ten w przeszłości nie ukrywał jednak, że zmaga się z chorobą kości. Dwa lata temu w mediach społecznościowych opowiadał o swoich dolegliwościach.

"Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu. Pierwsze, co poczułem, odbierając diagnozę, to szok i absolutne poczucie bezradności" - napisał.

Europoseł tłumaczył, że przeszedł wówczas trzy miesiące rehabilitacji, a także terapię w komorze hiperbarycznej. Przez jakiś czas zmuszony był również do poruszania się przy pomocy kul ortopedycznych.

We wspomnianym wpisie informował też, że "wygrał z chorobą", gdyż ta miała "cofnąć się w znacznym stopniu".

