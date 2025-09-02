Przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślił w laudacji, że działania Gawkowskiego to "dowód na to, że przywództwo opiera się na wiedzy, odpowiedzialności i odwadze podejmowania decyzji".

Odbierając nagrodę, wicepremier powiedział, że traktuje ją "jako wyzwanie na przyszłość do tego, żeby czerpać większą siłę do zmiany, do przekuwania marzeń, do budowania wspólnego, dobrego państwa dla każdego obywatela". Zapowiedział też, że w Polsce powstanie "gigafabryka sztucznej inteligencji".

Krzysztof Gawkowski doceniony w Karpaczu. "Nagroda dla lepszej, cyfrowej Polski"

- To jest nagroda dla lepszej, cyfrowej, wspaniałej i europejskiej Polski. Dla Polski demokratycznej, otwartej i uśmiechniętej - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Tegoroczna edycja forum w Karpaczu odbywa się pod hasłem: "Czas transformacji - jaka będzie Europa przyszłości?".

Gawkowski jest politykiem Lewicy. Do rządu Donalda Tuska wszedł w grudniu 2023 roku. Przejął stery w resorcie cyfryzacji, otrzymał też funkcję zastępcy premiera.

