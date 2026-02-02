W skrócie Krzysztof Bosak poinformował o narodzinach syna imieniem Stefan.

Polityk towarzyszył żonie Karinie Bosak podczas trzeciego wspólnego porodu.

Krzysztof i Karina Bosakowie mają czworo dzieci i są małżeństwem od 2020 roku.

Krzysztof Bosak poinformował w poniedziałek na antenie Radia ZET, że powitał na świecie syna.

- Jak to jest zostać ojcem po raz czwarty? - pytał prowadzący wywiad Bogdan Rymanowski. - Wielka satysfakcja, wielka radość - odparł przedstawiciel Konfederacji. Jak zdradził, syn otrzyma imię Stefan.

Krzysztof Bosak został ojcem. Towarzyszył żonie przy porodzie

Bosak przekazał, że w niedzielę odebrał żonę (posłankę Karinę Bosak - red.) ze szpitala. Matka chłopczyka czuje się dobrze.

- Jesteśmy razem. Poza tym dzisiejszym wywiadem cały dzień i następne planuję (spędzić) z rodziną - poinformował polityk.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że towarzyszył żonie w porodzie. - To już po raz trzeci. Tylko raz z powodu pandemii uniemożliwiono mi to. Uważam to za szkodliwą decyzję. Uważam, że mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi - dodał.

Sejmowe małżeństwo z Konfederacji

Krzysztof i Karina Bosakowie są małżeństwem od lutego 2020 roku. Para nie dzieliła się wcześniej w mediach swoją znajomością i narzeczeństwem.

Karina Bosak w październiku 2023 roku dostała się do Sejmu. Prawniczka była wcześniej ekspertką Instytutu Ordo Iuris, gdzie zajmowała się projektem Centrum Wolności Religijnej.

"Podobnie jak ja, od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski" - pisał o żonie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak.

Bosakowie mają czworo dzieci: trzech synów i jedną córkę.

