Krzysztof Bosak ponownie został ojcem. Zdradził imię dziecka

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, po raz czwarty został ojcem. W najnowszym wywiadzie zdradził, że powitał na świecie syna Stefana. Wicemarszałek Sejmu towarzyszył żonie przy porodzie. - Uważam, że mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi - tłumaczył.

Kobieta w zaawansowanej ciąży oraz mężczyzna w garniturze stoją razem, oboje uśmiechnięci, na tle flag Polski oraz Unii Europejskiej, w budynku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Karina Bosak i Krzysztof Bosak zostali rodzicami. To ich czwarte dzieckoAdam ChelstowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Krzysztof Bosak poinformował o narodzinach syna imieniem Stefan.
  • Polityk towarzyszył żonie Karinie Bosak podczas trzeciego wspólnego porodu.
  • Krzysztof i Karina Bosakowie mają czworo dzieci i są małżeństwem od 2020 roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Krzysztof Bosak poinformował w poniedziałek na antenie Radia ZET, że powitał na świecie syna.

- Jak to jest zostać ojcem po raz czwarty? - pytał prowadzący wywiad Bogdan Rymanowski. - Wielka satysfakcja, wielka radość - odparł przedstawiciel Konfederacji. Jak zdradził, syn otrzyma imię Stefan.

Krzysztof Bosak został ojcem. Towarzyszył żonie przy porodzie

Bosak przekazał, że w niedzielę odebrał żonę (posłankę Karinę Bosak - red.) ze szpitala. Matka chłopczyka czuje się dobrze.

- Jesteśmy razem. Poza tym dzisiejszym wywiadem cały dzień i następne planuję (spędzić) z rodziną - poinformował polityk.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że towarzyszył żonie w porodzie. - To już po raz trzeci. Tylko raz z powodu pandemii uniemożliwiono mi to. Uważam to za szkodliwą decyzję. Uważam, że mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi - dodał.

Zobacz również:

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Polska

Bosak dostał pytanie o Brauna. "Środowiska wariackie"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Sejmowe małżeństwo z Konfederacji

    Krzysztof i Karina Bosakowie są małżeństwem od lutego 2020 roku. Para nie dzieliła się wcześniej w mediach swoją znajomością i narzeczeństwem.

    Karina Bosak w październiku 2023 roku dostała się do Sejmu. Prawniczka była wcześniej ekspertką Instytutu Ordo Iuris, gdzie zajmowała się projektem Centrum Wolności Religijnej.

    "Podobnie jak ja, od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski" - pisał o żonie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak.

    Bosakowie mają czworo dzieci: trzech synów i jedną córkę.

    Zobacz również:

    PiS i KO tracą, zyskuje Braun. Świeży sondaż partyjny (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    PiS i KO tracą, zyskuje Braun. Najnowszy sondaż

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Spór o ambasadorów. Wiceszef MSZ: Obie strony zadowolonePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze