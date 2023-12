- Całkowicie potępiamy to, co się stało. Poseł Grzegorz Braun już ponosi konsekwencje w postaci wykluczenia z posiedzenia Sejmu i został ukarany najdalej idącymi karami finansowymi , jakie może nałożyć Prezydium - powiedział Krzysztof Bosak podczas konferencji w Sejmie.

Komentując wniosek Lewicy o odwołanie go ze stanowiska wicemarszałka, stwierdził, że każdy klub parlamentarny ma prawo do zgłoszenia takiego wniosku , a Konfederacja "cierpliwie czeka na werdykt" , który najprawdopodobniej zostanie poddany pod głosowanie w przyszłym tygodniu.

Krzysztof Bosak o konsekwencjach dla Brauna. "Chcemy poznać jego stanowisko"

Krzysztof Bosak skrytykował Szymona Hołownię. "Konfederacja nie będzie działać pod dyktatem"

- Reakcja Szymona Hołowni uchroniła Grzegorza Brauna przed wykluczeniem z klubu. Nikt z nas nie chce działać pod dyktatem poprawności politycznej. Bardzo proszę, aby nikt z zewnątrz nie narzucał Konfederacji, co ma robić, co ma mówić i co ma myśleć - stwierdził stanowczo, komentując ultimatum.

- Należą się nam przynajmniej przeprosiny za to, co się stało. Jeśli okaże się, że mamy inne sposoby na uprawnianie polityki, to nie ma się co razem męczyć - stwierdził wicemarszałek, komentując ewentualnie wykluczenie Brauna z klubu.