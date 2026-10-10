Krzyki na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński: Zbrodniarze mają tutaj swoich sojuszników

Grzegorz Lepak

Oprac.: Grzegorz Lepak

Sprawa smoleńska wróci z całą siłą, z siłą tych argumentów, których kiedyś nie było - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Dodał, że argumenty te "zostaną przedstawione narodowi". Grupie, która otoczyła pomnik na Placu Piłsudskiego i skandowała: "kłamca", odparł: Mają ci zbrodniarze tutaj niestety swoich sojuszników.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Jarosław Kaczyński przemawia do mikrofonu podczas miesięcznicy smoleńskiej, otoczony przez polityków PiS.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiejRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej zapowiedział przedstawienie nowych argumentów dotyczących tej sprawy narodowi.
  • Na Placu Piłsudskiego pojawiła się grupa manifestujących, którzy otoczyli pomnik i skandowali pod adresem uczestników uroczystości.
  • Kaczyński stwierdził, że walka z pamięcią o katastrofie smoleńskiej trwa, a osoby przeszkadzające w obchodach są sojusznikami zbrodniarzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W sobotę prezes partii wraz z grupą polityków PiS złożył wieniec przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Wieniec złożono też wcześniej przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.

Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli m.in. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej i Antoni Macierewicz - szef MON w latach 2015-2018.

Znajdujący się na Placu Piłsudskiego pomnik otoczyła grupa manifestujących, skandująca: "kłamca".

Zobacz również:

Sikorski: Kaczyński złożył skargę kasacyjną
Polska

Kaczyński kontra Sikorski w sądzie. Jest skarga kasacyjna

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Po złożeniu wieńców Kaczyński ocenił, że "tak jest co miesiąc". - Co miesiąc nie jest wykonywane to, co jest zapisane w prawie. Nie ma izolacji tych ludzi, którzy przeszkadzają naszym religijnym uroczystościom - mówił.

Miesięcznica smoleńska. Kaczyński: Ci zbrodniarze tutaj swoich sojuszników

Jego zdaniem "mamy do czynienia z zaciekłą walką z pamięcią" oraz że niedługo po katastrofie twierdzono, że "społeczeństwo szybko zapomni". Dodał, że takie jest i było "oczekiwanie Putina i innych rosyjskich zbrodniarzy". - I mają ci zbrodniarze tutaj niestety swoich sojuszników - mówił Kaczyński.

Zobacz również:

Antoni Macierewicz podczas miesięcznicy smoleńskiej
Polska

"Nie chodzę z żadnymi pistoletami". Macierewicz pytany o incydent na miesięcznicy

Karol Płatek
Karol Płatek

Jak dodał, on "zapewnia, że to się skończy". - To się skończy, ci ludzie zostaną potraktowani zgodnie z prawem, a sprawa smoleńska wróci z całą siłą. Z siłą tych argumentów, których kiedyś nie było (…), ale które dzisiaj mamy i które zostaną postawione na stół, przedstawione narodowi - powiedział. - Nie zdołacie oszukać narodu, nie zdołacie oszukać światowej opinii publicznej - dodał.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu i parlamentu, najwyżsi dowódcy wojska, przedstawiciele duchowieństwa i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Zobacz również:

Andrzej Duda kontra Donald Tusk. Spór wokół zdjęć
Polska

Tusk rozgniewał Dudę. Były prezydent opublikował zdjęcie i dokument

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze