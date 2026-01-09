Krzyki i spięcie w Sejmie. "Do dymisji"

Państwa UE zgodziły się, przy sprzeciwie Polski, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decyzja wywołała pełną emocji dyskusję w Sejmie. W jej trakcie przemówił m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

- Robiliśmy wszystko, żeby zablokować (umowę z Mercosur - przyp. red.), ale wy wspólnie z Włochami nie daliście nam tej szansy - mówił szef resortu.

Krajewski dodał ponadto, że w jego ocenie "to było działanie pana ministra Czaputowicza (byłego szefa MSZ - przyp. red.)".

- Najlepiej oddaje kwestię podpisania umowy stanowisko ministra Czaputowicza. "Trzeba przyspieszyć podpisanie umowy z krajami Mercosur" - mówił do ministra spraw zagranicznych w Brazylii - dodał Krajewski.

- Obrazem, jaki zostawiliście dla polskiej wsi jest 2,5 miliona ukraińskiego zboża, które sprowadzaliście, żeby niszczyć polskie rolnictwo. (...) Sprzedaliście działkę w Zabłotnie tylko po to, żeby napychać kieszenie swoim politykom. Nie zrobiliście nic w sprawach zmarnowania miliarda złotych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - wyliczał minister rolnictwa.

