W skrócie Na początku posiedzenia Sejmu część posłów przerwała przemówienie Krzysztofa Paszyka, skandując nazwisko Karola Nawrockiego.

Podczas wystąpienia Romana Giertycha doszło do głośnej wymiany zdań z Przemysławem Czarnkiem i innymi posłami PiS, którzy domagali się zwrotu pieniędzy.

Posłowie PiS w pewnym momencie zaczęli skandować imię i nazwisko Jarosława Kaczyńskiego oraz odśpiewali fragment piosenki "sto lat" z okazji jego urodzin.

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Jednym z pierwszych przemawiających podczas piątkowego posiedzenia Sejmu był przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Poseł wspomniał o planowanych pracach nad utworzeniem stałej bazy wojsk USA w Polsce.

- Karol Nawrocki! Karol Nawrocki! - zaczęła skandować część parlamentarzystów, przerywając wypowiedź Paszyka.

Polityk PSL zwrócił się do członków PiS oraz Jarosława Kaczyńskiego. - Zachęcam tych, co dzisiaj krzyczą... i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie odchodzić od sojuszy, które kiedyś były mu bliskie. Pan prezes był kiedyś w stanie budować dobre relacje z naszymi sojusznikami. Panie prezesie, niech pan nie zmienia tego kierunku, jeszcze można wrócić na właściwą drogę, nie z Putinem, tylko z sojusznikami - powiedział, pokazując zdjęcie Kaczyńskiego i byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Krzysztof Paszyk podczas posiedzenia Sejmu pokazał zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego i Angeli Merkel sprzed lat YouTube/Sejm RP materiał zewnętrzny

Sejm. Giertych wszedł na mównicę, Czarnek zaczął krzyczeć

Głos z mównicy zabrał później Roman Giertych. Polityk wymieniał afery związane z wydatkowaniem pieniędzy za rządów PiS, w tym przez prezesa Kaczyńskiego.

- Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 mln złotych, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, oddałeś 18 mln do tego szpitala? Oddałeś Funduszowi Sprawiedliwości pieniądze, które zabrano ofiarom przestępstw? - pytał.

Giertych podkreślił, że Polacy mają prawo być wściekli po doniesieniach o Szpitalu Południowym w Warszawie. - Natomiast PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie ma żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków - zaznaczył.

Wystąpienie Giertycha zakłócał kandydat PiS na premier Przemysław Czarnek, który krzyczał, by ten "oddał pieniądze". W trakcie inny z posłów rzucił, by polityk KO "uważał, bo zemdleje". Przypomnijmy, w październiku 2020 roku Giertych zemdlał podczas przeszukania przez agentów CBA jego domu w Józefowie.

- Oddaj kasę! Służba zdrowia jest w zapaści! I nie mdlej, tylko nie mdlej! - krzyczał Czarnek, wstając z miejsca i podchodząc do mównicy. - Won! Won! Won! - skandowali posłowie PiS.

Kłótnia Przemysława Czarnka z Romanem Giertychem podczas 60. posiedzenia Sejmu Jacek Dominski Reporter

Posłowie PiS poderwali się z miejsc. Zaczęli skandować "Jarosław, Jarosław"

Przy mównicy stanął później poseł Centrum Sławomir Ćwik. Przyznał, że zgłosił się z innym tematem, ale "zrobiło mu się przykro" Jarosława Kaczyńskiego, kiedy skandowano nazwisko prezydenta. - Pana imienia i nazwiska pana klub nigdy tak nie skandował - stwierdził.

Reakcja polityków była natychmiastowa. - Jarosław! Jarosław! Jarosław! - wykrzykiwano. Politycy PiS tłumnie wstali i zaczęli jednocześnie bić brawo. Prezes PiS uśmiechał się, spoglądając na Ćwika.

Następnie parlamentarzyści PiS odśpiewali krótki fragment "sto lat" dla Kaczyńskiego, który w czwartek skończył 77 lat. Nietypowa scena w Sejmie zakończyła się ukłonem prezesa.

Jarosław Kaczyński podczas skandowania jego imienia i nazwiska przez posłów na posiedzeniu Sejmu Jacek Dominski Reporter





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