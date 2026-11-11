W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał podczas obchodów Święta Niepodległości, mierząc się z gwizdami części zebranych osób, na co zareagował apelem o narodową jedność.

Wicepremier odniósł się do tragicznego zamachu w Krakowie, wskazując na postawę ratowników i mieszkańców jako wzór wspólnego działania ponad wszelkimi politycznymi podziałami.

W sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji oraz sprawca zamachu, który zmarł w szpitalu.

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Do incydentu doszło podczas obchodów Święta Niepodległości. Podczas zapowiedzi przemówienia Władysława Kosiniaka-Kamysza z tłumu rozległy się krzyki, gwizdy i buczenie.

- Ten rytualny krzyk, który na każdych tego typu uroczystościach, kiedy mam okazję przemawiać, pojawia się, nie budzi we mnie lęku, ale nie budzi też gniewu - zareagował wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na krzyki i buczenie tłumu

- Chcę wam, moim rodakom powiedzieć: "Pokój wam", bo wszyscy jesteśmy Polakami i współgospodarzami. Jeżeli moje słowa was nie przekonują, to wam chcę odpowiedzieć słowami ojca niepodległości Wojciecha Korfantego: Polskę buduje się pracą, a nie krzykiem - kontynuował, dodając, że echo tego krzyku "budzi radość naszych wrogów na Kremlu".

Wicepremier przekonywał, że mimo politycznych różnic Polacy powinni szukać tego, co ich łączy. Odwołał się do doświadczeń historycznych i wysiłku pokoleń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Władysław Kosiniak-Kamysz o zamachu w Krakowie. Apel o jedność

W dalszej części przemówienia szef MON powrócił do wydarzeń z 7 listopada. Wskazał, że zachowanie osób pomagających ofiarom strzelaniny powinno stać się przykładem dla całego społeczeństwa.

- O tę jedność, którą było widać w Krakowie, bo nikt nie pytał, na kogo głosowałeś, jaki masz światopogląd - mówił.

Kosiniak-Kamysz wymienił lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażników miejskich, strażaków oraz mieszkańców miasta, a także osoby przybyłe do Krakowa z innych części Polski i z zagranicy.

- Oni wszyscy mieli jedność w działaniu - podkreślił.

Wicepremier wezwał również do odbudowy relacji społecznych i złagodzenia emocji, które towarzyszą politycznym sporom. Jak zaznaczył, dramatyczne wydarzenia w Krakowie pokazały, że w obliczu zagrożenia możliwe jest wspólne działanie ponad podziałami.

Kosiniak-Kamysz podziękował Karolowi Nawrockiemu

Pod koniec wystąpienia Kosiniak-Kamysz przypomniał poniedziałkowy Marsz Ciszy, otwiera się w nowym oknie w Krakowie, podczas którego mieszkańcy i przedstawiciele władz oddali hołd ofiarom zamachu.

- Dla mnie takim symbolem, myślę, że dla nas wielu, było wspólne złożenie zniczy w miejscach, gdzie zginęły w Krakowie przypadkowe ofiary, przez prezydenta i premiera. Bardzo dziękuję, panie prezydencie - powiedział.

Podczas Marszu Ciszy Karol Nawrocki i Donald Tusk uczestniczyli wspólnie w upamiętnieniu ofiar sobotniego ataku. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców Krakowa, którzy przeszli ulicami miasta, oddając hołd zabitym.

W sobotnim zamachu na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam napastnik. Zamachowiec 24-letni Michał Oksiński zmarł w poniedziałek w szpitalu.



