Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest ruch prezesa Sądu Najwyższego

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego - przekazał sędzia SN Kamil Zaradkiewicz. Przedmiotem posiedzenia będzie "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej", zwłaszcza "niezależności władzy sądowniczej".

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Zbigniew Kapiński, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, przy biurku z monitorami podczas posiedzenia.
Prezes Sąd Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogółnego Sędziów SNZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na wtorek nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
  • Głównym tematem posiedzenia będzie omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego oraz kwestia niezależności władzy sądowniczej w Polsce.
  • W zarządzeniu wskazano, że ze względu na nadzwyczajny charakter okoliczności, zrezygnowano z zachowania siedmiodniowego terminu zawiadomienia o spotkaniu.
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Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Odbędzie się ono we wtorek o 14.00 w siedzibie SN.

W zarządzeniu Kapiński podkreślił, że "nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności" nie pozwala na zachowanie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

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Kryzys wokół TK. Prezes Sądu Najwyższego zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne

Głównym punktem porządku obrad będzie "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej".

W szczególności sędziowie mają zająć się kwestią "poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie" - czytamy w zarządzeniu.

Informację o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przekazał sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Premier wygłosił orędzie

W sobotni wieczór orędzie w sprawie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym wygłosił premier Donald Tusk. Szef rządu skrytykował prezydenta za wejście do siedziby TK i odrzucił propozycje kompromisów.

- Wyobraźmy sobie sytuację, w której złodziej wydziera starszej pani torebkę i ucieka. Kiedy zostaje zatrzymany, zaczyna wrzeszczeć, że stosuje się wobec niego przemoc i kradzieżą nazywa to, że próbuje się odebrać mu łup. Z kolei niektórzy gapie, symetryści proponują, aby dla załagodzenia sprawy złodziej i ofiara podzielili się po równo zawartością torebki - powiedział Tusk.

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- W pewnych sprawach nie może być kompromisu. Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą - stwierdził premier.

- Państwo prawa tym różni się od prawa dżungli, że o racji nie decydują mięśnie i chamstwo. W państwie prawa sędzia, choćby była to filigranowa kobieta, nie ustępuje przed agresywnym osiłkiem - podkreślił Tusk.

- W państwie prawa polityk nie może wchodzić na teren sądu czy trybunału i wydawać poleceń czy zastraszać sędziów, nawet jeśli jest prezydentem. Państwo prawa nie widzi barw partyjnych i nie zna pojęcia bezkarności - przekazał szef rządu.

Wcześniej wspólne oświadczenie wydało siedmiu sędziów TK zaprzysiężonych przed kwietniem br, otwiera się w nowym oknie. Nazwali oni działania wokół Trybunału "całkowicie bezprawnymi" i zaapelowali do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych o "podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji".

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