Kryzys w TK odbił się w poparciu dla partii. Najnowszy sondaż

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niemal 28 proc. ankietowanych deklaruje, że w wyborach parlamentarnych oddałoby głos na Koalicję Obywatelską - wynika z nowego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Badanie przeprowadzono na krótko po eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podium uzupełniły PiS oraz Konfederacja.

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Jarosław Kaczyński i Donald Tusk na tle budynku TK.
Sondaż po kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. KO traci, PiS zyskujeZbyszek Kaczmarek / Jacek Szydlowski / AA/ABACA / Abaca PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska wygrywa sondaż z poparciem 27,2 proc., co oznacza spadek o 2,5 pp. w porównaniu do badania z połowy października.
  • Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc., a podium uzupełniła Konfederacja, na którą chce głosować 13,3 proc. ankietowanych.
  • Z wyliczeń wynika, że w przypadku utrzymania obecnych trendów koalicja rządząca mogłaby stracić władzę na rzecz szerokiego porozumienia prawicowych ugrupowań.
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W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, wyborcy zostali zapytani, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych.

Badanie przeprowadzono 2 listopada, a więc krótko po eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Nowy sondaż po eskalacji w Trybunale Konstytucyjnym

Największa część ankietowanych, 27,2 proc., zadeklarowała, że na karcie wyborczej zaznaczyłaby kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Wynik ten oznacza spadek poparcia dla ugrupowania Donalda Tuska o 2,5 pp. w porównaniu z sondażem z połowy października.

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Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na tę formację swój głos chce oddać 18,2 proc. wyborców - o 1 pp. więcej niż w poprzednim badaniu. Podium uzupełniła Konfederacja, z wynikiem 13,3 proc. i minimalną poprawą - o 0,1 pp.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Grzegorza Brauna, wybrana przez 11,6 proc. badanych, co przekłada się na wzrost o 0,6 pp., oraz Lewica z wynikiem 7,1 proc. wskazań (spadek o 0,2 pp.). Na granicy progu wyborczego balansuje Rozwój Plus (5,2 proc. głosów, spadek o 1 pp.).

5 proc. głosów nie udało się osiągnąć Partii Razem z wynikiem 3,8 proc. (wzrost o 0,6 pp.) oraz Polskiemu Stronnictwu Ludowemu (2,9 proc., spadek o 1,5 pp.). Polski 2050 nie wybrał żaden z ankietowanych (spadek o 0,4 pp.). O 2,3 pp. wzrósł odsetek osób niezdecydowanych (do 10,7 proc.).

Sejm po wyborach. Jak rozkładałyby się mandaty?

Wirtualna Polska przedstawiła także możliwy rozkład mandatów w Sejmie, gdyby przewidywania sondażu się sprawdziły. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć w takim przypadku na 172 miejsca, Prawo i Sprawiedliwość - 108.

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Konfederacja mogłaby wprowadzić do izby 73 parlamentarzystów, o 12 więcej niż Konfederacja Korony Polskiej (61 mandatów). Lewicę reprezentowałoby 30 polityków, a Rozwój Plus 16.

W przypadku realizacji tego scenariusza ugrupowania, wchodzące obecnie w skład koalicji rządzącej, nie miałyby większych szans na utrzymanie władzy. Szeroka koalicja prawicy dysponowałaby stabilną większością, ale tylko pod warunkiem, że znalazłoby się w niej miejsce dla polityków powiązanych z Grzegorzem Braunem. 

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 2 listopada 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95. Podział mandatów w Sejmie opracowano z wykorzystaniem kalkulatora wyborczego prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

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