Kryzys w Polsce 2050. Jest projekt zmian i wniosek do przewodniczącego
"W naszej ocenie obecne władze Klubu nie podejmują działań zmierzających do jego deeskalacji, a sposób prowadzenia posiedzeń, podejmowania decyzji i upubliczniania wewnętrznych dyskusji prowadzi do dalszego zaostrzenia konfliktu i tworzenia podziałów" - czytamy w oświadczeniu parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu Polska 2050, do którego dotarli dziennikarze Polsat News. Politycy przekazali, że złożyli projekt zmian w regulaminie klubu i złożyli wniosek do przewodniczącego klubu Pawła Śliza.
W oświadczeniu politycy Polski 2050 napisali, że "z rosnącym niepokojem" obserwują "działania pogłębiające kryzys w Klubie Parlamentarnym".
"Brak otwartości na dialog, odsuwanie w czasie rozstrzygnięć oraz ograniczanie realnej debaty stały się niestety stałym elementem funkcjonowania Klubu" - dodano.
Oświadczanie polityków klubu Polski 2050
Posłowie zapewnili, że ich nadrzędnym celem jest ochrona przyszłości klubu.
Politycy zapewnili, że szanują wybór władz klubu ale "szacunek dla wcześniejszych decyzji większości nie oznacza rezygnacji z prawa do ich weryfikacji, w szczególności w sytuacji, gdy istnieją poważne i obiektywne podstawy do oceny, że sposób sprawowania funkcji przestaje służyć dobru Klubu, jego jedności i skuteczności parlamentarnej".
W oświadczeniu poinformowano, że w środę posłowie złożyli projekt zmian Regulaminu Klubu. Ma on na celu "wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków Klubu przed arbitralnymi decyzjami". Zastrzeżono, że "nie jest to próba doraźnego 'przejęcia kontroli', lecz odpowiedź na realne problemy systemowe, ujawnione w praktyce funkcjonowania Klubu".
Posłowie Polski 2050 z wnioskiem o zebranie
Dodano, że złożony został także wniosek do przewodniczącego klubu Pawła Śliza o niezwłoczne zwołanie Zebrania Ogólnego Klubu.
"Działamy w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Klubu Parlamentarnego Polska 2050, jego członków oraz wyborców, którzy oczekują od nas stabilności, dojrzałości i konsekwencji w realizacji deklarowanych standardów życia publicznego" - dodano.
Oświadczenie podpisali: Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina Śliwowska, Sławomir Ćwik, Grzegorz Fedorowicz, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Piotr Masłowski, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Mirosław Różański, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska, Jacek Trela, i Paweł Zalewski.