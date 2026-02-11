W oświadczeniu politycy Polski 2050 napisali, że "z rosnącym niepokojem" obserwują "działania pogłębiające kryzys w Klubie Parlamentarnym".

"Brak otwartości na dialog, odsuwanie w czasie rozstrzygnięć oraz ograniczanie realnej debaty stały się niestety stałym elementem funkcjonowania Klubu" - dodano.

Oświadczanie polityków klubu Polski 2050

Posłowie zapewnili, że ich nadrzędnym celem jest ochrona przyszłości klubu.

Politycy zapewnili, że szanują wybór władz klubu ale "szacunek dla wcześniejszych decyzji większości nie oznacza rezygnacji z prawa do ich weryfikacji, w szczególności w sytuacji, gdy istnieją poważne i obiektywne podstawy do oceny, że sposób sprawowania funkcji przestaje służyć dobru Klubu, jego jedności i skuteczności parlamentarnej".

W oświadczeniu poinformowano, że w środę posłowie złożyli projekt zmian Regulaminu Klubu. Ma on na celu "wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków Klubu przed arbitralnymi decyzjami". Zastrzeżono, że "nie jest to próba doraźnego 'przejęcia kontroli', lecz odpowiedź na realne problemy systemowe, ujawnione w praktyce funkcjonowania Klubu".

Posłowie Polski 2050 z wnioskiem o zebranie

Dodano, że złożony został także wniosek do przewodniczącego klubu Pawła Śliza o niezwłoczne zwołanie Zebrania Ogólnego Klubu.

"Działamy w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Klubu Parlamentarnego Polska 2050, jego członków oraz wyborców, którzy oczekują od nas stabilności, dojrzałości i konsekwencji w realizacji deklarowanych standardów życia publicznego" - dodano.

