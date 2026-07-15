Nawałnice wracają do Polski i znowu będą sporym zagrożeniem. Tak jak we wtorek, środa będzie bardzo wymagająca. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla osób przebywających w południowych województwach.

Gdzie pogoda się załamie? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alert RCB w środę. Burze niosą zagrożenie

"Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - komunikat tej treści otrzymali odbiorcy przebywający w województwach:

małopolskim ;

podkarpackim ;

śląskim (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki);

lubelskim (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość);

lubuskim (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski);

dolnośląskim (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).

Rozwiń

Przeważnie podczas burz w południowych regionach suma opadów wyniesie od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, jednak miejscami ulewy mogą być bardzo intensywne i sięgnąć 55, a lokalnie w centrum i na południowym wschodzie kraju nawet do około 70 litrów - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Znowu możliwe więc będą lokalne podtopienia, do jakich dochodziło we wtorek głównie w rejonie Dolnego Śląska.

Alert RCB na czas burz. Tak trzeba się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

-----

Burze przeszły przez Polskę. To jeszcze nie koniec problemów Polsat News