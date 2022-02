Samolot z żołnierzami z USA wylądował w Polsce około godziny 12. Na lotnisku w Jasionce pojawiło się około 20 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, w czwartek, trzy takie samoloty wylądowały w Rzeszowie. To transporty związane z przygotowaniem przybycia jednostki do Polski.



Kryzys na Ukrainie. Samoloty z USA w Polsce

W Polsce ma pojawić się 82 Dywizja Powietrznodesantowa, której żołnierze mogą być w bardzo krótkim czasie przenoszeni w różne miejsca na świecie.



Wzmocnienie sił wschodniej flanki NATO, to efekt decyzji prezydenta USA Joe Bidena wspólnie z Pentagonem. Do Polski wysłanych zostanie dodatkowo 1,7 tys. żołnierzy. Wzmocnienie militarne ma związek z napiętą sytuacją wokół Ukrainy. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i prezydent Andrzej Duda podkreślali, że jest to sygnał sojuszniczej "solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie".

Lądowanie amerykańskich sił w Jasionce 1 / 9 2 lutego Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii. W USA w stan podwyższonej gotowosći do rozmieszczenia w Europie postawiono 8,5 tys. żołnierzy. Na zdjęciu: Samolot Hercules amerykańskich sił powietrznych ląduje na lotnisku w Jasionce Źródło: PAP Autor: Darek Delmanowicz udostępnij

Kryzys na Ukrainie. Szef MSZ w USA

- W USA dominuje świadomość, że trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO - powiedział w czwartek na konferencji prasowej po rozmowach na Kapitolu szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

Zaznaczył, że w ostatnich dniach uczestniczy w wielu rozmowach m.in. z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, czy sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. - I co do tego, że trzeba zachować symetrię wobec rozwoju sytuacji wokół Ukrainy, ale także wobec (...) ewidentnie zwiększonej obecności wojskowej rosyjskiej na Białorusi, co do tego nikogo nie należy przekonywać - powiedział. - To już jest dominująca opinia - dodał.

- Nie słyszałem takiego przekonania, że na tym jednorazowym wysłaniu żołnierzy, w tym do Polski, należy poprzestać - stwierdził szef polskiego MSZ.

- Ten dyskurs trwa, to nie jest kwestia tylko samego myślenia, ale (..) także działania i trudno formułować tezę, że jest to proces zakończony - zapewnił.

Rau podkreślił, że temat wzmacniania wschodniej flanki NATO dominował we wszystkich odbytych przez niego spotkaniach w Kongresie, w tym z szefem Komisji Helsińskiej senatorem Benem Cardinem, a także republikańskimi senatorami Tedem Cruzem i Jimem Rischem. Minister odbył również rozmowę z byłym szefem dyplomacji USA w administracji Donalda Trumpa Michaelem Pompeo. W piątek spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.