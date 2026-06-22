W skrócie Prawie połowa Polaków wyraża negatywną opinię na temat pracy prezydentów, burmistrzów i wójtów swoich miejscowości.

Wyniki sondażu wskazują, że ocena lokalnych włodarzy w znacznym stopniu zależy od sympatii politycznych ankietowanych.

Najmniej zadowoleni z lokalnego samorządu są mieszkańcy najmniejszych oraz największych miejscowości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Blisko połowa Polaków (49,1 proc.) negatywnie ocenia pracę prezydentów, burmistrzów lub wójtów swoich miejscowości. Przeciwnego zdania jest 37,9 proc. badanych, z kolei 13,1 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić działań lokalnych włodarzy.

Z sondażu wynika również, że na ocenę samorządowców w znaczącym stopniu przekładają się sympatie polityczne ankietowanych.

Sondaż: Blisko połowa Polaków niezadowolona z pracy włodarzy swoich miejscowości

Najbardziej kategoryczni w ocenie lokalnych włodarzy są wyborcy opozycji - 65 proc. z nich negatywnie ocenia dotychczasowe działania swoich lokalnych władz. Pozytywną opinię w tej grupie wyraża tylko 23 proc. respondentów. Wśród zwolenników koalicji rządzącej poziom zadowolenia z pracy samorządowców sięga 48 proc.

Co czwarty krytyk obecnych władz (25,4 proc.) przyznaje wprost, że na lokalnej scenie politycznej nie widzi alternatywy dla obecnych włodarzy.

Z sondażu wynika, że najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy najmniejszych oraz największych miejscowości - w tych grupach pozytywną ocenę swoim włodarzom wystawiło odpowiednio zaledwie 38 proc. i 36 proc. pytanych.

Zdaniem politologa prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowanego przez dziennik, te dane pokazują, że w wielu miejscach w Polsce istnieje realny potencjał do organizowania kolejnych referendów odwoławczych.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 12-13 czerwca 2026 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.





Pasławska w ''Gościu Wydarzeń'' o awanturze z orderami: Odnieśliśmy moralne zwycięstwo, ale w dłuższej perspektywie Polska na tym straci Polsat News