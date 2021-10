Kryzys migracyjny. Straż Graniczna: Padł rekord prób nielegalnego przekroczenia granicy

Jak poinformowała Straż Graniczna, w miniony weekend "doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej przez dwie duże grupy cudzoziemców 90 osób i 130 osób". "Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski" - przekazała na Twitterze.

Informację tę potwierdziła rzeczniczka Straży ppor. Anna Michalska. Uściśliła, że weekend doszło do rekordowej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. - W sobotę mieliśmy rekord, jeżeli chodzi o próby nielegalnego przekroczenia granicy, bo było ich ponad 700. Przez trzy dni było prawie 2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy - wyliczała.

Reklama

Straż Graniczna: W szpitalach jest 19 migrantów, w tym dzieci

Michalska dodała, że zatrzymano też 15 osób pomagających w nielegalnym przedostaniu się do Polski. Nawiązała też do upublicznionego przez SG nagrania z "próby siłowego przekroczenia granicy". - Są to zdarzenia niezwykle ciężkie dla funkcjonariuszy SG i żołnierzy Wojska Polskiego. Wygląda to wprost tak, że na patrol funkcjonariuszy i żołnierzy naciera grupa forsująca zapory techniczne i próbująca siłą wedrzeć się do Polski - powiedziała rzeczniczka.

- Na granicę polsko-białoruską zostanie skierowanych więcej żołnierzy. Obecnie na granicy pełni służbę 2,5 tys. wojskowych. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej - oznajmiła.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 17 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów. - W szpitalach jest 19 osób, sześć z nich to dzieci. Jeżeli chodzi o najmłodszych, to są zapalenia płuc, jedno dziecko z porażeniem mózgowym, przeziębienia, wyziębienia - wskazała rzeczniczka SG.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.