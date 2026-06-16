Krytyk Putina zabity w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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- W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, ale do chwili obecnej nie zostały przedstawione zarzuty żadnemu z nich - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Zatrzymani to obywatele Białorusi, a ich udział jest przedmiotem "intensywnych weryfikacji". Śledczy ujawnili również przebieg zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni obywatel Rosji.

Policjanci przy taśmie odgradzającej miejsce strzelaniny na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej PodlaskiejWojtek JargiłoPAP

W skrócie

  • W sprawie zabójstwa krytyka Putina w Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale żaden z nich nie usłyszał zarzutów.
  • Ofiara została zastrzelona na chodniku, a na jej ciele ujawniono pięć ran wlotowych oraz dwie wylotowe. Zabezpieczono łuski i jeden nabój kalibru 9 mm.
  • Policja powołała specjalną grupę śledczą i apeluje do mieszkańców oraz kierowców o przekazanie nagrań z kamer samochodowych z okolic miejsca zdarzenia.
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Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował, że w ramach śledztwa ws. zabójstwa 44-letniego Roberta K. zatrzymano obywateli Białorusi.

- W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, ale do chwili obecnej nie zostały przedstawione zarzuty żadnemu z tych mężczyzn. Ich udział w tej sprawie jest przedmiotem intensywnych weryfikacji - poinformował.

Śledczy nie wykluczają możliwości zatrzymania kolejnych osób. Rzecznik prokuratury dodał, że śledztwo zostało wszczęte w kierunku artykułu 148 paragraf 2, czyli zabójstwa kwalifikowanego z broni palnej.

Do zbrodni doszło w poniedziałek około godz. 9.30-9.40. Ofiarą jest artysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie, w tym Władimira Putina.

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W trakcie konferencji ujawniono również przebieg zdarzenia. Ze słów prokuratora wynika, że do 44-latka, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna i oddał trzy strzały.

- Następnie, po upadku ofiary, podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały. Wnioski nasuwają się same, ale ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach - podkreślił.

Wstępne oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych oraz dwie wylotowe. Ślady po postrzałach ujawniono na głowie oraz klatce piersiowej ofiary. Na miejscu zdarzenia śledczy zabezpieczyli ponadto łuski i jeden nabój kalibru 9 mm.

- Na tę chwilę bliższych informacji dotyczących ustaleń tego śledztwa oraz zamierzeń nie będziemy ujawniać. Nie chcemy ułatwiać sprawcy lub sprawcom ukrycia się, zacierania śladów, ani także niweczenia tego postępowania w jakikolwiek inny sposób - zaznaczył prok. Kozak.

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Policja powołała specjalną grupę śledczą. Pojawił się apel do mieszkańców Białej Podlaskiej

W związku ze sprawą Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podjął decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej, która ma namierzyć sprawcę oraz osoby pomagające mu w przygotowaniu zbrodni lub ucieczce.

Funkcjonariusze prowadzący sprawę zwrócili się też do mieszkańców i świadków, którzy w dniu zabójstwa między godziną 8.30 a 10.30 poruszali się po Białej Podlaskiej samochodami wyposażonymi w kamery o przekazywanie nagrań.

- Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pomogłoby nam odtworzyć wcześniejsze działania i przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa - przekazał podinsp. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.

Policja podkreśla, że nie ma powodów do paniki i niepokoju. - Mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje sprawcę, jest ucieczka z miejsca zdarzenia, a następnie próba opuszczenia terenu naszego kraju - dodał podinsp. Fijołek.

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