W skrócie Zbigniew Bogucki odniósł się do zwrotu polskich odznaczeń przez ukraińskich polityków, podkreślając wcześniejszą pomoc udzieloną im przez Polaków.

W niedzielę Ukraiński minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha nazwał Karola Nawrockiego "burzycielem pozytywnych osiągnięć" w relacjach polsko-ukraińskich.

Zwrócić polskie odznaczenia państwowe zdecydowali się także Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko oraz były premier Wołodymyr Hrosman.

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Zbigniew Bogucki, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, odniósł się w niedzielę do decyzji kolejnych ukraińskich polityków o zrzeczeniu się polskich odznaczeń państwowych.

"Przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia polskie oddają lekką ręką zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk: od rządu polskiego, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków" - przekazał w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych Bogucki.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego zawarł także w postscriptum wpisu czterowiersz generała Ludwika Kropińskiego "O niewdzięczności": "Stąd się to utworzyła niewdzięczność przeklęta / Że ten, co wziął - zapomniał, ten, co dał - pamięta / Oba wielkie przed Bogiem mieliby zasługi / Gdyby pierwszy pamiętał, a zapomniał drugi".

Ukraińcy zwracają polskie odznaczenia. Zbigniew Bogucki zareagował

W niedzielę konfrontacyjny wobec prezydenta Karola Nawrockiego wpis opublikował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, który w geście solidarności z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zrzekł się polskiego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał w 2022 r.

- Nawrocki stał się burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy (...). Zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i naszego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali - powiedział Sybiha w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

Dotychczas na zwrot najwyższych polskich odznaczeń państwowych, Orderów Orła Białego, zdecydowali się m.in. trzej byli ukraińscy prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Wcześniej decyzję o zrzeczeniu się polskich orderów ogłosili wspomniany szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, a także szef gabinetu Zełenskiego Kyryłło Budanow czy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W niedzielę do grona tego dołączył były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman.





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