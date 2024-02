"To, co opublikował Onet, to mieszanina kłamstw i półprawd. Analiza, na podstawie której powstał artykuł, nie jest dokumentem prawdziwym. Trudno więc w jakikolwiek sposób odnieść się do jego treści" - w takich słowach na artykuł zareagował były prezes Orlenu Daniel Obajtek .

CBA podsłuchiwało Daniela Obajtka? Były szef Orlenu i Maciej Wąsik reagują

Opublikowane wpisy Obajtka i Wąsika to reakcja na tekst Onetu, w którym czytamy, że za rządów Zjednoczonej Prawicy CBA podsłuchiwało i nagrywało rozmowy telefoniczne Daniela Obajtka. "Poznaliśmy kulisy prowadzonej wobec prezesa Orlenu operacji specjalnej, mamy także stenogramy jego rozmów, które znajdują się w materiałach specsłużb. To historia jak z powieści sensacyjnej" - brzmi jedno z pierwszych zdań artykułu.

W kolejnych akapitach czytamy, że CBA na trop "podejrzanych działań" wiceprezesa Adama Buraka trafiło w połowie 2019 roku. Podstawą do kontroli operacyjnej miały być podejrzenia korupcyjne. Z ustaleń portalu wynika, że służby do inwigilacji wykorzystywać miały Pegasusa. Co ciekawe, z uwagi na "wątpliwości co do działań szefa Orlenu w związku z kontaktami z firmą "handlarza bronią" od afery z respiratorami, CBA inwigilacją objąć miało także rozmowy z Danielem Obajtkiem.