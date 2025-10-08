KRS reaguje na rozporządzenie Żurka. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia dotyczącego systemu losowego przydziału spraw sędziom. Zdaniem wnioskodawców Waldemar Żurek przekroczył swoje uprawnienia, a nowe przepisy naruszają zasady konstytucyjne.

Spór o losowanie sędziów. KRS kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Na zdj. minister Waldermar Żurek i przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka
Spór o losowanie sędziów. KRS kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Na zdj. minister Waldermar Żurek i przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-WoickaJacek Szydłowski /Agencja FORUM

W skrócie

  • Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności nowelizacji rozporządzenia o przydziale spraw sędziom z konstytucją.
  • KRS argumentuje, że minister sprawiedliwości przekroczył swoje uprawnienia, a zmiana rozporządzenia budzi sprzeciw ze strony prezydenta Karola Nawrockiego oraz opozycji.
  • Minister Waldemar Żurek podkreśla, że celem zmian jest przyspieszenie postępowań sądowych i eliminacja ryzyka nielegalnych składów sędziowskich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące Regulamin urzędowania sądów powszechnych ogłoszono w Dzienniku Ustaw w zeszłym tygodniu - 30 września 2025 roku.

Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Głośne rozporządzenie ministra Żurka. KRS z wnioskiem do TK

Krajowa Rada Sadownictwa wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy tego rozporządzenia są w całości niezgodne z konstytucją.

Jako powód wskazała m.in. wykroczenie przez szefa MS - przy wydaniu noweli tego rozporządzenia - poza zakres delegacji ustawowej.

Ponadto KRS wniosła o udzielenie zabezpieczenia do czasu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia w tej sprawie, które miałoby polegać na zakazaniu szefowi MS i podległym mu prezesom sądów dokonywania jakichkolwiek czynności z zakresu administracji sądowej wynikających z zaskarżonych przepisów noweli rozporządzenia.

Zobacz również:

Rozporządzenie Waldemara Żurka. Jest głos z Pałacu Prezydenckiego
Polska

"Akt bezprawia". Głos z Pałacu ws. rozporządzenia ministra Żurka

Joanna Mazur
Aleksandra Czurczak
Joanna Mazur, Aleksandra Czurczak

    Zmiana tego rozporządzenia wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i opozycyjnych polityków PiS, którzy oceniali, że de facto "likwiduje" ona losowanie sędziów w sądach.

    Wskazywali oni przede wszystkim m.in. na dodany do regulaminu zapis stanowiący, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

    Minister Żurek o zmianach w sądach. "Eliminujemy ryzyko"

    Na krytykę szef MS Waldemar Żurek odpowiadał, że "wszystko jest zgodnie z prawem", a zmiany zostały wprowadzone, by przyśpieszyć sprawy w sądach.

    "Eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - przekazał szef resortu sprawiedliwości.

    Zobacz również:

    Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą regulaminów sądów
    Polska

    KRS z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. W tle decyzja ministra

    Bartosz Treder
    "Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze