W skrócie Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności nowelizacji rozporządzenia o przydziale spraw sędziom z konstytucją.

KRS argumentuje, że minister sprawiedliwości przekroczył swoje uprawnienia, a zmiana rozporządzenia budzi sprzeciw ze strony prezydenta Karola Nawrockiego oraz opozycji.

Minister Waldemar Żurek podkreśla, że celem zmian jest przyspieszenie postępowań sądowych i eliminacja ryzyka nielegalnych składów sędziowskich.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące Regulamin urzędowania sądów powszechnych ogłoszono w Dzienniku Ustaw w zeszłym tygodniu - 30 września 2025 roku.

Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Głośne rozporządzenie ministra Żurka. KRS z wnioskiem do TK

Krajowa Rada Sadownictwa wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy tego rozporządzenia są w całości niezgodne z konstytucją.

Jako powód wskazała m.in. wykroczenie przez szefa MS - przy wydaniu noweli tego rozporządzenia - poza zakres delegacji ustawowej.

Ponadto KRS wniosła o udzielenie zabezpieczenia do czasu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia w tej sprawie, które miałoby polegać na zakazaniu szefowi MS i podległym mu prezesom sądów dokonywania jakichkolwiek czynności z zakresu administracji sądowej wynikających z zaskarżonych przepisów noweli rozporządzenia.

Zmiana tego rozporządzenia wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i opozycyjnych polityków PiS, którzy oceniali, że de facto "likwiduje" ona losowanie sędziów w sądach.

Wskazywali oni przede wszystkim m.in. na dodany do regulaminu zapis stanowiący, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

Minister Żurek o zmianach w sądach. "Eliminujemy ryzyko"

Na krytykę szef MS Waldemar Żurek odpowiadał, że "wszystko jest zgodnie z prawem", a zmiany zostały wprowadzone, by przyśpieszyć sprawy w sądach.

"Eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - przekazał szef resortu sprawiedliwości.

