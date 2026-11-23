W skrócie Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny naruszył polską przestrzeń powietrzną w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych autoryzowało zestrzelenie obiektu, jednak odstąpiono od tego ruchu, gdy bezzałogowiec zmienił kurs na wschodni.

Mieszkańcy powiatów w województwie lubelskim otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu, które zostało potem odwołane.

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"W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W odpowiedzi na to zagrożenie wojsko uruchomiło "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Jak zapewniono, bezzałogowiec był "nieprzerwanie śledzony" przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu, a "sytuacja była na bieżąco monitorowana".

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"Dowódca Operacyjny RSZ wydał autoryzację na zestrzelenie obiektu" - czytamy w komunikacie. Ostatecznie jednak - po zmianie kursu bezzałogowca "na kierunek wschodni" - podjęto decyzję o odstąpieniu od użycia uzbrojenia.

Rosyjski bezzałogowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną

Decyzja zapadła po uwzględnieniu potencjalnego zagrożenia dla ludności cywilnej i możliwych skutków zestrzelenia obiektu - zapewniło Dowództwo Operacyjne RSZ.

Jak podkreślono, polskie siły zbrojne nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, natomiast "siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia".

"Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem" - zapewniono w komunikacie.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ informowało, że w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy "uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP".

"Zagrożenie atakiem z powietrza" odwołane. RCB informuje

Jak zapewniano, działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Odrębny komunikat wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano o godz. 23. Alert trafił do mieszkańców niektórych powiatów woj. lubelskiego.

"UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazało RCB w kolejnym komunikacie, zamieszczonym w sieci o godz. 23:53. Alert o odwołaniu zagrożenia również został rozesłany do mieszkańców woj. lubelskiego.



