Pogoda rzuca nam wyzwanie w piątek 13 od samego rana. Zdecydowaną większość kraju zakryły ciemne chmury, z których popada deszcz, a także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tak będzie przez co najmniej kilka godzin.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pogoda na piątek trzynastego. Śnieg na południu

Na południu Polski w piątek rano zaczęło robić się biało - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

"Miejscami, głównie na obszarach położonych powyżej 500-600 metrów nad poziomem morza opady deszczu zaczęły przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może już wynosić 1-2 cm, a w najbliższych godzinach grubość pokrywy śnieżnej będzie się stopniowo zwiększać. Przy temperaturze, która lokalnie wynosi około 0 st. C, na drogach i chodnikach może być ślisko" - ostrzega IMGW.

Na terenach znajdujących się jeszcze wyżej pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 5 do 10 centymetrów.

Rozwiń

Z powodu opadów śniegu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, obejmujące południowe rejony Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Alerty te utrzymają się do południa.

Piątek trzynastego, tak jak poprzednie dni, będzie pochmurny, choć na południowym wschodzie po południu pojawią się większe przejaśnienia.

Deszczu najwięcej spadnie na południowym wschodzie - miejscami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, ale w drugiej połowie dnia opady powinny już zaniknąć.

Najslniejsze opady zanotujemy na południowym wschodzie. Stopniowo przejdą w opady śniegu na wyżej położonych terenach, potem zanikną WXCharts materiał zewnętrzny

Słabe opady zanotujemy również w innych rejonach kraju - na Pomorzu będzie to deszcz, a lokalnie również deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. Na Wybrzeżu mogą też występować burze.

Nie tylko deszcz wymieszany ze śniegiem sprawą, że miejscami trudno będzie określić, czy doświadczamy jesiennej, czy może bardziej zimowej aury. Nie ułatwią tego również temperatury, które będą niskie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Chłodny powiew. Miejscami podmuchy do 80 km/h

Piątek trzynastego będzie chłodny, z temperaturami od 2 do 7 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie powieje też silny wiatr, dochodzący w porywach do 80 km/h. Mocne podmuchy zanotujemy także wysoko w górach: w Sudetach podmuchy osiągną do 110 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Piątek 13 będzie chłodnym dniem, z temperaturami wyraźnie poniżej 10 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

W nocy z piątku na sobotę wciąż może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonie Pomorza również może spaść krupa śnieżna. Wrócą przymrozki: do -3 stopni na Podhalu i około -1 w kotlinach sudeckich i lokalnie na Pomorzu.

-----