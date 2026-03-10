W skrócie Szwedzka para królewska przybyła do Polski z liczną delegacją rządu i przedstawicieli biznesu.

Odbyły się rozmowy plenarne polskiej i szwedzkiej delegacji oraz konferencja prasowa, podczas której omawiano kwestie bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Wizyta obejmuje spotkania w Warszawie i Trójmieście, a także udział w uroczystościach w Europejskim Centrum Solidarności.

Szwedzkiej parze królewskiej towarzyszy liczna delegacja członków rządu, w tym minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, minister obrony Pal Jonson, minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin czy minister kultury Parisa Liljestrand.

Delegacji towarzyszą również przedstawiciele szwedzkiego biznesu, reprezentujący łącznie około 60 firm oraz instytucji takich jak szwedzkie politechniki czy instytuty badawcze.

Król Szwecji w Polsce. Karol Nawrocki: Przekazałem królowi Szwecji zaproszenie dołączenia tego kraju do Bukaresztańskiej Dziewiątki

Po spotkaniu polskiej pary prezydenckiej ze szwedzką parą królewską odbyły się rozmowy plenarne, a następnie konferencja prasowa.

Karol Nawrocki przypomniał, że oba kraje wiąże współpraca sojusznicza w ramach NATO. - Kwestie bezpieczeństwa definiuje kontrakt na trzy okręty podwodne typu Orka, który będzie realizowany przez Szwecję - przekazał.

Prezydent dodał, że nieoficjalnie zaprosił Szwecję do udziału w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki. - To naturalny format wschodniej flanki NATO, który odpowiada za bezpieczeństwa całej Europy - podkreślił.

Warszawa. Szwedzka para królewska oraz polska para prezydencka Paweł Supernak PAP

- Ponad 100 tys. Polaków codziennie przyczyniają się do rozwoju szwedzkiego społeczeństwa. Polska jest ósmym, co do wielkości, partnerem handlowym Szwecji. 700 przedsiębiorstw szwedzkich inwestuje w Polsce - mówił monarcha.

- Bardzo dziękujemy za wszystko, co Polska robi dla Ukrainy. Wasza rola jako węzła logistycznego, który umożliwia przesyłanie pomocy na teren Ukrainy, jest nieoceniona - dodał Karol XVI Gustaw.

Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia we wtorek złożą wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Po południu zaplanowana jest m.in. wizyta w parlamencie i spotkanie z marszałkami Sejmu - Włodzimierzem Czarzastym i Senatu - Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Król Karol XVI Gustaw w Polsce. W planie wizyty Warszawa i Gdańsk

Drugi dzień wizyty - środa - koncentrować się ma wokół spraw związanych z bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Trzeci dzień wizyty szwedzka para królewska spędzi w Trójmieście. Oficjalnie uroczystości zaplanowano m.in. w Europejskim Centrum Solidarności.

To trzecia wizyta Karola XVI Gustawa w Polsce - pierwsza miała miejsce we wrześniu 1993 r., druga w maju 2011 r. W rozmowach z dziennikarzami przedstawiciele szwedzkiej ambasady w Warszawie podkreślali, że w ciągu swojego panowania - od 1973 r. - król Karol XVI Gustaw - odwiedził trzykrotnie jedynie kilka państw - najważniejszych partnerów Szwecji.

