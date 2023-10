"Król dopalaczy" skazany. Miał podżegać do zabójstwa Zbigniewa Ziobry

"Król dopalaczy" skazany na 12 lat więzienia i 225 tys. złotych grzywny - orzekł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Jan S. był oskarżany m.in. podżeganie do zabójstwa Zbigniewa Ziobry, doprowadzenie do bezpośredniego ryzyka dla życia i zdrowia ponad 16 tys. osób, pośrednie przyczynienie się do śmierci pięciu osób czy pranie brudnych pieniędzy. Podczas mowy końcowej "król dopalaczy" przekonywał, że "nie jest przestępcą".