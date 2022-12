Krok w stronę KPO. Puda: Komisja podpisała "ustalenia operacyjne"

Minister Puda podkreślił, że "wynegocjowanie z Komisją zapisów tego dokumentu trwało zaledwie trzy miesiące, o wiele krócej niż w przypadku innych państw członkowskich".

Szef MFiPR poinformował, że "w tej chwili na finiszu jest przygotowanie pierwszego wniosku o płatność, który obejmuje 37 mierników (28 w części dotacyjnej, 9 w części pożyczkowej) realizowanych w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.". Jak podał, płatność z KE w ramach tego wniosku to 2 851 mln euro z części grantowej i 1 369 mln euro z części pożyczkowej KPO (razem ok. 4,2 mld euro).

Co z KPO? Nadzieja dla Polski na unijne fundusze

Jak informowaliśmy niedawno w Interii, negocjacje w sprawie odblokowania pieniędzy z polskiego Krajowego Planu Odbudowy wkroczyły w decydującą fazę.

Choć sporo po stronie polskiej zostało jeszcze do zrobienia, to szanse na sukces w sprawie KPO są niemałe. Na sytuację Polski mocno wpływa postawa Węgier. Jak usłyszeliśmy, rząd Viktora Orbana radykalnie zmienił nastawienie do rozmów z Brukselą.



Z informacji Interii wynika, że do porozumienia jest bliżej niż dalej. Piłka jest jednak po stronie polskiego rządu, który musi przede wszystkim wprowadzić zmiany prawne dotyczące wymiaru sprawiedliwości, jeśli chce w końcu otrzymać fundusze europejskie.