To reakcja na środową zbiórkę funduszy na kampanię Joe Bidena. Amerykański prezydent określił Putina "szalonym s...", a przy okazji pośrednio powiązał go ze śmiercią Aleksieja Nawalnego.

- Czy Władimir Putin użył kiedykolwiek jednego wulgarnego słowa, zwracając się do was? To się nigdy nie wydarzyło. Dlatego uważam, że takie słownictwo poniża samą Amerykę - zwrócił się do Bidena rzecznik rosyjskiego przywódcy.