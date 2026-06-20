W skrócie Radosław Sikorski odniósł się na platformie X do reakcji Miedwiediewa, dotyczącej odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Oznaczył przy tym profil prezydenta Karola Nawrockiego.

Marcin Przydacz opublikował wpis najprawdopodobniej krytykujący działania Sikorskiego na polu polityki zagranicznej oraz jego moralne prawo do komentowania decyzji prezydenta.

Donald Tusk stwierdził, że konflikt między Polską a Ukrainą cieszy Putina i podkreślił, że prezydenci powinni tonować emocje.

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Radosław Sikorski opublikował na platformie X wpis, będący odpowiedzią na reakcję Miedwiediewa na odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Polski minister spraw zagranicznych napisał, że "jest poparcie" i oznaczył profil prezydenta Karola Nawrockiego.

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Spór na linii rząd-prezydent. "Kiedyś stukał do bram Kremla"

Niedługo po wpisie Sikorskiego w sieci pojawił się też post szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Marcin Przydacz nawiązał w nim najprawdopodobniej do Radosława Sikorskiego.

"Kiedyś stukał do bram Kremla, zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów ruskiego kolegę, palił z nim papieroski na balkonie, 'wynegocjował' kilka miesięcy dla władzy Janukowycza, a ten następnego dnia został pognany przez Majdan, chwalił Nord Stream II i chciał się do niego przyłączyć, wypychał Amerykanów, a Niemcom składał hołd berliński" - rozpoczął.

"We wszystkim się mylił albo działał wbrew polskiemu interesowi. Bazując na kompleksach niektórych rodaków uprawiał lans zamiast polityki zagranicznej państwa. O kim mowa?" - kontynuował Przydacz.

Na koniec szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP zapytał, "czy taka postać ma moralne prawo, żeby dziś krytykować Prezydenta RP i wypowiadać się w sprawie tego, co dla Polski ważne?"

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Miedwiediew zareagował na ruch Nawrockiego. "W końcu"

Dmitrij Miedwiediew opublikował na platformie X wpis, w którym odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata, Orderu Orła Białego" - rozpoczął.

"Jestem pewien, że nie będzie to problemem dla naczelnego banderowca - teraz na jego zielonej bluzie będzie więcej miejsca na hitlerowski Krzyż Żelazny" - dodał wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku ze zgodą prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA".

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Zareagował Tusk

Polski prezydent podkreślił, że jego decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Nawrocki ocenił też, że "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią" psuje relacje polsko-ukraińskie. Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

Głos w sprawie zabrał między innymi premier Donald Tusk, który ocenił, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". Jak podkreślił, zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia". "Linia frontu przebiega gdzie indziej" - dodał szef rządu.





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