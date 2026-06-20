Kreml reaguje na decyzję Nawrockiego. Iskrzy między Przydaczem a Sikorskim
Zaostrza się spór między Pałacem Prezydenckim a Radosławem Sikorskim. Szef polskiego MSZ opublikował wpis, będący odpowiedzią na reakcje Dmitrija Miedwiediewa na odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Niedługo później w sieci pojawił się post Marcina Przydacza. Wpis prezydenckiego ministra najprawdopodobniej jest odpowiedzią na działania Sikorskiego i nawiązuje do jego przeszłych relacji z Moskwą.
W skrócie
- Radosław Sikorski odniósł się na platformie X do reakcji Miedwiediewa, dotyczącej odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Oznaczył przy tym profil prezydenta Karola Nawrockiego.
- Marcin Przydacz opublikował wpis najprawdopodobniej krytykujący działania Sikorskiego na polu polityki zagranicznej oraz jego moralne prawo do komentowania decyzji prezydenta.
- Donald Tusk stwierdził, że konflikt między Polską a Ukrainą cieszy Putina i podkreślił, że prezydenci powinni tonować emocje.
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Radosław Sikorski opublikował na platformie X wpis, będący odpowiedzią na reakcję Miedwiediewa na odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Polski minister spraw zagranicznych napisał, że "jest poparcie" i oznaczył profil prezydenta Karola Nawrockiego.
Spór na linii rząd-prezydent. "Kiedyś stukał do bram Kremla"
Niedługo po wpisie Sikorskiego w sieci pojawił się też post szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Marcin Przydacz nawiązał w nim najprawdopodobniej do Radosława Sikorskiego.
"Kiedyś stukał do bram Kremla, zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów ruskiego kolegę, palił z nim papieroski na balkonie, 'wynegocjował' kilka miesięcy dla władzy Janukowycza, a ten następnego dnia został pognany przez Majdan, chwalił Nord Stream II i chciał się do niego przyłączyć, wypychał Amerykanów, a Niemcom składał hołd berliński" - rozpoczął.
"We wszystkim się mylił albo działał wbrew polskiemu interesowi. Bazując na kompleksach niektórych rodaków uprawiał lans zamiast polityki zagranicznej państwa. O kim mowa?" - kontynuował Przydacz.
Na koniec szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP zapytał, "czy taka postać ma moralne prawo, żeby dziś krytykować Prezydenta RP i wypowiadać się w sprawie tego, co dla Polski ważne?"
Miedwiediew zareagował na ruch Nawrockiego. "W końcu"
Dmitrij Miedwiediew opublikował na platformie X wpis, w którym odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata, Orderu Orła Białego" - rozpoczął.
"Jestem pewien, że nie będzie to problemem dla naczelnego banderowca - teraz na jego zielonej bluzie będzie więcej miejsca na hitlerowski Krzyż Żelazny" - dodał wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.
Przypomnijmy, że Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku ze zgodą prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA".
Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Zareagował Tusk
Polski prezydent podkreślił, że jego decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.
Nawrocki ocenił też, że "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią" psuje relacje polsko-ukraińskie. Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".
Głos w sprawie zabrał między innymi premier Donald Tusk, który ocenił, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". Jak podkreślił, zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia". "Linia frontu przebiega gdzie indziej" - dodał szef rządu.