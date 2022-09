Informację o poszukiwaniach aktywisty i polityka Lewicy Jakuba Bocheńskiego zamieścił w nocy z piątku na sobotę jego starszy brat - Maciej Bocheński. "Pilna sprawa, poszukujemy naszego młodszego brata Jakuba Bocheńskiego. Jeśli ktokolwiek widział go od dnia 22.09 i miał z nim jakiś kontakt - prośba o wiadomość lub telefon (505770122 lub 112)" - napisał w mediach społecznościowych.

Zaginął Jakub Bocheński. Ostatni raz widziano go w Krakowie

Jak powiadomiono, Jakub Bocheński ostatni raz był widziany przy hotelu Hilton w Krakowie. Był ubrany w czarą bluzę z kapturem i dżinsy. Bliscy ostatni raz mieli z nim kontakt w czwartek. W poszukiwaniach zaginionego uczestniczy policja.

Maciej Bocheński zamieścił także zdjęcie auta i numer rejestracyjny (KNS 0453N), którym poruszał się Jakub. Brat poprosił o informacje od osób, które widziały ten samochód. "Zwłaszcza na parkingach, przy zbiornikach wodnych, gdziekolwiek" - napisał.

Politycy apelują o pomoc

O pomoc w odnalezieniu Jakuba Bocheńskiego zaapelowali także politycy Joanna Scheuring-Wielgus i Robert Biedroń. "Zaginął Kuba, mój kolega. Ostatni raz widziano go w Krakowie. Szuka go też policja ale może tutaj ktoś coś widział... szukamy wszędzie" - napisała Scheuring-Wielgus.



"Szukamy Kuby, naszego kolegi. Od wczoraj szuka go też policja. Podaj proszę dalej tę wiadomość. Może ktoś coś widział, coś wie" - zaapelował Robert Biedroń.