Pierwsze informacje o wypadku spłynęły do krakowskiej policji o godzinie 19:50. Na miejsce zdarzenia wezwani zostali funkcjonariusze policji i cztery zastępy straży pożarnej .

- Do zderzenia dwóch pojazdów doszło na skrzyżowaniu al. Słowackiego z ul. Krowoderską. W wyniku uderzenia jedna z karetek przewróciła się. Kierowca tego pojazdu doznał obrażeń i musiał zostać przewieziony do szpitala - powiedziała mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku

Na tę chwilę nie ma informacji, czy obydwa pojazdy w chwili wypadku miały uruchomione systemy alarmowe. Jak przekazała mł. asp. Zbroja-Zagróska będzie to możliwe do ustalenia dopiero po przesłuchaniu zespołów ratowniczych, w tym kierowcy karetki, który trafił do szpitala.