- W 100 proc. realizujemy nasze kontrakty, również z siecią handlową, o której ostatnio jest głośno i w której zabrakło cukru. To nie jest tak, że brak cukru w tej sieci wynika z naszej przewiny. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy i w dalszym ciągu w kolejnych miesiącach będziemy robić - mówił Tomasz Rega.

Cukier a braki na rynku. Krajowa Grupa Spożywcza komentuje

- Wiemy też, że ta sieć zmieniała swoje centra logistyczne w ostatnich tygodniach i miesiącach. Te zmiany mogą powodować trudności transportowe, czy personalne. My dostarczamy do tej sieci cukier zgodnie z planem - przekazał mediom Jn Wernicki, prezes KGS.

W ten sposób odniósł się do informacji podanej przez sieć Biedronka, która przekazała w środę 20 lipca informację o wprowadzeniu limitu na cukier. Od środy na jeden paragon będzie można maksymalnie kupić 10 kg produktu.

