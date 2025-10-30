W skrócie Cmentarz Komunalny w Koszalinie został zamknięty wcześniej z powodu bardzo silnego wiatru.

Decyzja o zamknięciu cmentarza została podjęta w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe I i II stopnia dla 14 województw, prognozując silny wiatr nawet do 115 km/h.

Ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne i w trosce o bezpieczeństwo Miasto Koszalin podjęło decyzję o wcześniejszym zamknięciu bram cmentarza Komunalnego w Koszalinie. Standardowo w okresie Wszystkich Świętych cmentarz zamykany jest o godzinie 20. W czwartek skrócono ten czas do godziny 17:30.

Jak podano, ponowne otworzenie bram nastąpi w piątek w godzinach porannych, około godziny 6.30, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. "Uważajcie na siebie" - proszą autorzy komunikatu.

Silny wiatr niemal w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Przed silnym wiatrem ostrzegał już w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając ostrzeżenia I stopnia dla kilku powiatów w trzech województwach. Część z nich obowiązywała do godzin porannych, inne do godziny 15.

W czwartek pojawiły się nowe alerty dla 14 województw. Ostrzeżenia II stopnia IMGW wydał dla położonych nad morzem powiatów woj. pomorskiego i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

Synoptycy przewidują, że porywy wiatru wyniosą do 85 km/h, a na Wybrzeżu do 115 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi od 70 do 80 proc. Na zachodzie kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowo-wieczornych, a w centrum do północy. Alerty na Wybrzeżu i Podlasiu pozostaną w mocy do godzin porannych 31 października.

