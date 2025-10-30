Kraj w alertach. Miasto zamknęło cmentarz przez silny wiatr

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Cmentarz Komunalny w Koszalinie został zamknięty w czwartek o godz. 17:30 - przekazało Miasto Koszalin. Powodem jest bardzo silny wiatr. "Ponowne otworzenie bram nastąpi w godzinach porannych, około godziny 6.30, jeśli warunki pogodowe pozwolą" - podano w komunikacie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek alerty I i II stopnia dla 14 województw.

Miasto zdecydowało o wcześniejszym zamknięciu bram cmentarza (zdj. ilustracyjne)
Miasto zdecydowało o wcześniejszym zamknięciu bram cmentarza (zdj. ilustracyjne)Anatol Chomicz Agencja FORUM

W skrócie

  • Cmentarz Komunalny w Koszalinie został zamknięty wcześniej z powodu bardzo silnego wiatru.
  • Decyzja o zamknięciu cmentarza została podjęta w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających.
  • IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe I i II stopnia dla 14 województw, prognozując silny wiatr nawet do 115 km/h.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne i w trosce o bezpieczeństwo Miasto Koszalin podjęło decyzję o wcześniejszym zamknięciu bram cmentarza Komunalnego w Koszalinie. Standardowo w okresie Wszystkich Świętych cmentarz zamykany jest o godzinie 20. W czwartek skrócono ten czas do godziny 17:30.

Jak podano, ponowne otworzenie bram nastąpi w piątek w godzinach porannych, około godziny 6.30, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. "Uważajcie na siebie" - proszą autorzy komunikatu.

Zobacz również:

Prognoza pogody. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia
Polska

Ostrzeżenie IMGW. Synoptycy zapowiadają pogorszenie pogody

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Silny wiatr niemal w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

    Przed silnym wiatrem ostrzegał już w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając ostrzeżenia I stopnia dla kilku powiatów w trzech województwach. Część z nich obowiązywała do godzin porannych, inne do godziny 15.

    W czwartek pojawiły się nowe alerty dla 14 województw. Ostrzeżenia II stopnia IMGW wydał dla położonych nad morzem powiatów woj. pomorskiego i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody. Nadciągają przymrozki, będzie też mocno wiało
    Polska

    Nadciągają zmiany w pogodzie. Wiatr i niskie temperatury. Przymrozki w całym kraju

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Synoptycy przewidują, że porywy wiatru wyniosą do 85 km/h, a na Wybrzeżu do 115 km/h.

      Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi od 70 do 80 proc. Na zachodzie kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowo-wieczornych, a w centrum do północy. Alerty na Wybrzeżu i Podlasiu pozostaną w mocy do godzin porannych 31 października.

      Zobacz również:

      Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognozy na 1 listopada mogą pozytywnie zaskoczyć
      Polska

      Co przyniesie pogoda we Wszystkich Świętych? Prognozy mogą zaskoczyć

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      "Nie ma żadnych powodów". Dyrektor KOWR otwarcie o dymisjiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze