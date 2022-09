Akt oskarżenia przeciwko "Mańkowi" do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"Prokurator oskarżył Mariusza P. o popełnienie łącznie 189 przestępstw, w tym szeregu kradzieży samochodów osobowych, napadów na kierowców TIR-ów na trasach dojazdowych do Warszawy w okresie od 1999 do 2003 roku, w tym również przy użyciu broni palnej" - podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Kolejne zarzuty dotyczą kradzieży samochodów osobowych w Warszawie i okolicach, których dokonywał od 2010 do początku 2011 r. oraz w okresie od 2013 do połowy 2014 roku, a także kradzieży z włamaniami do domów jednorodzinnych, hurtowni w Warszawie i okolicach, których dokonywał w okresie 2014-2015, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających" - wyliczyła PK.

Reklama

TIR-y przewożące złoto i papierosy

Według śledczych "Maniek" napadał na TIR-y, które przewoziły m.in. kawę, sprzęt elektroniczny, papierosy, jak również złoto. "Oskarżony wspólnie z innymi osobami, które zostały już wcześniej oskarżone, dokonywał również włamań do domów jednorodzinnych w okolicach Warszawy w tym w Konstancinie Jeziornie, Kobyłce, Wołominie. Oskarżony i jego wspólnicy kradli przede wszystkim kosztowności w postaci biżuterii, złota, markowych zegarków oraz drogich alkoholi" - zaznaczyła PK.

"Dotychczas w toku śledztwa skierowano akty oskarżenia przeciwko kilkunastu współsprawcom Mariusz P. ps. Maniek. W trakcie postępowania zabezpieczono szereg przedmiotów pochodzących m.in. z kradzieży, które zostały okazane ustalonym pokrzywdzonym. Znaczna cześć przedmiotów została rozpoznana i odzyskana przez pokrzywdzonych" - dodała PK.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny "Mańkowi" grozi do 15 lat więzienia.