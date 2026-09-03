Kradną dane Polaków, potem chcą okupu. Tak hakerzy prowadzą "negocjacje"

Justyna Kaczmarczyk

Justyna Kaczmarczyk

Padła wielka zapowiedź, ale przestępcy zamilkli. Nie ma nowych informacji od hakerów odpowiedzialnych za wyciek danych blisko 19 mln osób. - To daje nadzieję, bo jak ktoś zrobi duże zapowiedzi, a potem znika, to może na przykład właśnie został aresztowany - mówi Interii Adam Haertle, redaktor naczelny Zaufanej Trzeciej Strony. Odnosi się też do teorii, że do gigantycznego wycieku doszło już w 2024 roku.

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Justyna Kaczmarczyk w studiu Interii, Adam Haertle na pierwszym planie
Adam Haertle w wywiadzie dla Interii mówi o największym w historii Polski wycieku danychMagdalena PiaseckaINTERIA.PL

Rozmawiamy z jedyną osobą w Polsce, z którą kontaktują się hakerzy, odpowiedzialni za największy wyciek danych w historii Polski.

To Adam Haertle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona i specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dostał wiadomość o gigantycznym wycieku, którego ofiarą padło blisko 19 milionów osób, zweryfikował te doniesienia, powiadomił zaatakowaną firmę i służby. A kiedy trzy tygodnie później przestępcy zapowiedzieli "coś większego", został wskazany jako ten człowiek, który o sprawie dowie się jako pierwszy.

W wywiadzie dla Interii mówi między innymi o kulisach rozmów z hakerami, nie tylko tymi od gigantycznego wycieku - bo żądania okupu w związku z wykradzeniem danych to obecnie nierzadkie historie.

- Czasem są to żądania całkowicie nieracjonalne - zauważa Haertle. I przytacza historię włamania do "mniejszego polskiego banku", z którego ukradziono salda rachunków, historię, dane osobowe kilkudziesięciu tysięcy klientów.

- Sprawca chciał około pół miliona złotych za to, że nikomu o tym nie powie. Pół miliona za brak utraty reputacji - mówi.
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Gigantyczny wyciek danych Polaków może mieć ciąg dalszy. Adam Haertle o rozmowach z hakerami INTERIA.PL

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Wiadomości wysyłane są z konta Fingerprint prowadzonego w języku angielskim. Jak mówi Haertle, koślawym, "szkolno-azjatyckim" angielskim.

- Ale w dobie sztucznej inteligencji można powiedzieć czatowi: "Napisz to tak, jakby napisał to Hindus czy Koreańczyk". Równie dobrze to mogą być Polacy, udający kogoś innego - wskazuje rozmówca Interii.

Jak mówi, sam nie wie, dlaczego hakerzy piszą akurat do niego.

- Jeden ze znajomych z ciekawości sprawdził, że kiedy zapytamy duży model językowy, kto w Polsce zajmuje się od strony dziennikarskiej opisywaniem tego typu zdarzeń, to są wymieniane trzy nazwiska. I moje jest często pierwsze na tej liście. Podejrzewam, że sprawcy takie właśnie ćwiczenie wykonali - wskazuje.

Jak doszło do pierwszego kontaktu? Jak mówi Adam Haertle, zdarzało mu się już w przeszłości, że ktoś kontaktował się z nim w sprawie okupu.

- Na przykład włamywacz nie dogadał się z firmą w sprawie kwoty. Słowem - firma nie chciała zapłacić tyle, ile żądał włamywacz. Były przypadki, że takich sytuacjach sprawca kontaktował się ze mną, żebym ja odezwał się do firmy i przekonał ich, że negocjacje trzeba prowadzić inaczej - opowiada.

Podkreśla, że "nie lubi być narzędziem w rękach przestępców". Ale - jak wskazuje - takie sytuacje się zdarzają, więc i teraz starał się wybadać intencje nadawców wiadomości.
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Firma nie odpisywała przez trzy dni

- Faktycznie okazało się, że próbowali nawiązać kontakt z firmą (MyDr - red.), ale ta przez trzy dni nie odpisywała. (…) To mogła być świadoma decyzja, że nie negocjujemy z terrorystami, którą - można powiedzieć - szanuję. Ale jednak warto dowiedzieć się czegoś więcej o incydencie. Mogło też po prostu dojść do przeoczenia wiadomości - mówi Adam Haertle.

Potem hakerzy podesłali mu jego dane i dane jednego z polskich polityków. Zaczęła się weryfikacja.

- Moje dane były prawdziwe. Dane tego polityka też byłem w stanie częściowo sprawdzić, bo chociażby numer telefonu gdzieś można było znaleźć w archiwalnych zapisach w internecie - podaje.

Jak mówi, wówczas informacje o ataku przekazał firmie MyDr i zespołowi CERT Polska, który zajmuje się koordynacją tego rodzaju incydentów w kraju.

- Paradoksalnie muszę przyznać, że osoba - albo osoby - stojąca za kontem Fingerprint, do tej pory nie skłamała - wskazuje Haertle i dodaje: liczba danych się zgadza, zakres danych się zgadza.

- Obiecali, że nie opublikują, nie opublikowali, więc te twierdzenia do tej pory wszystkie się sprawdziły. Nie mamy innego powodu, oprócz tego, że są to przestępcy, by im nie ufać. Ale pamiętajmy nadal: to są przestępcy - podkreśla.

Jak mówi, nie wie, czym może być zapowiadane przez hakerów w nowym wpisie "coś większego". Można mieć jednak pewne podejrzenia.

- Firma MyDr obsługuje mniej więcej jedną trzecią rynku, a są jeszcze dwie inne bardzo duże firmy w tej branży - wskazuje.

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Wyciek danych już w 2024 r.? W sieci krąży pewna teoria

Po potwierdzeniu gigantycznego wycieku danych w sieci zaczęły krążyć informacje, że w rzeczywistości doszło do niego nie w 2026 roku, a już w 2024 roku. Od tej pory rzekomo dane miały krążyć w sieci i trafić w ręce m.in. obcych wywiadów. Co Adam Haertle na te doniesienia?

- Faktycznie była taka komunikacja w internecie. Wzięło się to z tego, że dwa lata temu miał miejsce incydent, który ma wiele cech podobieństwa do tego tegorocznego - mówi ekspert.

O co chodziło?

- Po pierwsze, ta sama firma była wymieniona jako jeden z aktorów w tym procesie, a po drugie liczba, która pojawiała się tam wykradzionych danych, była prawie identyczna. Różniła się na przestrzeni tych 18 milionów zaledwie o kilkaset pozycji - wylicza.

Zatem, jak wskazuje, istniało "niezerowe prawdopodobieństwo", że to są te same bazy.

- Natomiast po zweryfikowaniu tego, co stało się w 2024 roku, mogę z całą pewnością powiedzieć: to jest coś zupełnie innego. To jest przypadek - podkreśla.

Co się zatem stało w 2024 roku?

- Wówczas dwóch nastolatków, którzy chcieli pozyskać dane pacjentów, żeby wystawiać na nich recepty na leki opioidowe, a następnie te recepty sprzedawać na czarnym rynku, dostało się do systemów poznańskiej przychodni. Placówka ta korzystała z systemów MyDr - mówi Adam Haertle.

Młodociani hakerzy - jak wskazuje rozmówca Interii - użyli aplikacji, która ma możliwość łączenia z państwowymi rejestrami i poprosili o dane 18 milionów pacjentów.

- I bazę pozyskali. Były tam informacje, którzy z pacjentów mają państwowe ubezpieczenie. Po paru dniach wpadli w ręce policji, która zabezpieczyła dane i osoby, które popełniły to przestępstwo - mówi.

Dopytywany, czy możemy mieć pewność, że wskazane dane nie zdążyły wyciec, zapewnia: Z mojej wiedzy wynika, że zatrzymani nic nie zdążyli z tymi danymi zrobić. Nie słyszałem też, żeby gdzieś było domniemanie, że te dane dalej krążą.

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