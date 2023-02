KPO a ustawa o SN. Rzecznik rządu: Teraz rozmowa z prezydentem

Polska

Sejm odrzucił w środę wszystkie 14 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według posłów PiS to już prosta droga do odblokowania środków z KPO. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller na ten temat odbędzie się teraz rozmowa z prezydentem.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / Polsat News / Polsat News