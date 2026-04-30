W czwartek rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oraz sam Janusz Kowalski poinformowali o rezygnacji polityka z członkostwa w ugrupowaniu. "Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał poseł.

Były wiceminister aktywów państwowych nie podał powodów, które stały za jego decyzją - nie zrobili tego także jego byli partyjni koledzy. Ogłoszenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Janusz Kowalski poza PiS. Politycy obozu rządzącego komentują

"A tak bardzo się dzisiaj starałeś…" - napisał ironicznie premier Donald Tusk, zamieszczając archiwalne zdjęcie z czasów, kiedy Kowalski był jeszcze związany z Platformą Obywatelską.

"Janusz Kowalski oficjalnie do wzięcia! Panie Premierze, skoro stara miłość nie rdzewieje, to w KPRM może trzeba szukać już wazonu" - odpowiedział mu Paweł Śliz z Polski 2050.

"Wyrzucanie z klubu PiS polityków skompromitowanych powiązaniami z Zondakrypto, niewiele zmienia. Staliście za tą firmą murem. Nie uciekniecie od tego" - stwierdził z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Efekt Czarnka" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. "Majówka zaczyna się z przytupem" - dorzucił Andrzej Domański, minister finansów.

Klub PiS traci dwóch posłów. Janusz Kowalski i Łukasz Mejza zrezygnowali

"Krypa pod banderą PiS tonie, dlatego zrzucają balast. Najpierw Mejza, chwilę później Kowalski, z nadzieją utrzymania na powierzchni" - napisał Krzysztof Brejza z KO.

Głos w sprawie zabrał także jeden z liderów Lewicy, europoseł Robert Biedroń, który przywołał także niedawną rezygnację Łukasza Mejzy. "Jeszcze tylko 186 posłów i ich klub będzie oczyszczony ze złodziei i oszustów" - stwierdził.

"Janusz - moje dwa dzisiejsze podania Tobie ręki nie były aż tak zobowiązujące" - stwierdził poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

Z kolei posłanka klubu Centrum Izabela Bodnar zwróciła uwagę na czwartkowe wystąpienia posła w Sejmie.

"Po dzisiejszych spektakularnych występach w sejmie? Rezygnuje pan? Dobrze panu szło, sejmowe disco polo musiało podobać się pisowcom. Jednak nie docenili?" - napisała.

Rezygnacja Janusza Kowalskiego to druga w ostatnich dniach decyzja o opuszczeniu szeregów ugrupowania. Dzień wcześniej takie samo ogłoszenie pojawiło się w kontekście posła Łukasza Mejzy.

