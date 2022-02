Kowalski chce komisji ds. utraconego mienia. Chodzi o Niemcy

Bartosz Kołodziejczyk

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski odniósł się do kwestii mienia zrabowanego przez III Rzeszę polskiej mniejszości w Niemczech w czasie II wojny światowej. Polityk chce utworzenia specjalnej komisji przy polskim MSZ. - Ten majątek musi wrócić do obywateli RFN narodowości polskiej. Mam nadzieję, że taka komisja powstanie - zaznaczył. Kowalski odniósł się też do kwestii nauczania języka polskiego wśród dzieci w Niemczech.

