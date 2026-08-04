W skrócie Katarzyna Kotula wyraziła niezadowolenie z komunikacji rządu na temat realizowanych działań, twierdząc, że nawet część ministrów i parlamentarzystów nie zna najważniejszych zmian. wprowadzonych przez gabinet Donalda Tuska.

Sekretarz stanu w KPRM zwróciła uwagę, że publikowanie raportów i list priorytetów nie wystarcza do skutecznego przekonania wyborców oraz podkreśliła konieczność zmiany strategii komunikacyjnej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów przedstawiono raport za drugi kwartał 2026 roku, dotyczący realizacji 58 priorytetów, obejmujących cztery obszary: bezpieczeństwo, innowacyjną gospodarkę, sprawność państwa oraz cyfryzację.

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"Słaba komunikacja tego/naszego rządu jest naszą piętą achillesową" - oceniła we wtorek w mediach społecznościowych Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocniczka rządu do spraw równości.

Polityczka Lewicy odniosła się do sposobu przedstawiania przez rząd swoich osiągnięć. Jak stwierdziła, rzecznik rządu Adam Szłapka pełni obecnie de facto przede wszystkim funkcję rzecznika premiera Donalda Tuska.

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"I okej. Ale idę o zakład, że większość parlamentarzystów i połowa ministrów nie jest w stanie wymienić wspominanych przez ministra Macieja Berka dobrych i ważnych zmian, które wprowadził ten rząd" - napisała Kotula.

Kotula wskazuje problem rządu. "Pozwoliliśmy zepchnąć się do defensywy"

Zdaniem sekretarz stanu przygotowywane przez rząd raporty oraz listy priorytetów nie wystarczą, aby przekonać wyborców do działań koalicji.

"Żadne, potrzebne, a i owszem, raporty ani priorytety rządu tego nie zmienią. Pozwoliliśmy zepchnąć się do defensywy, zamiast prowadzić ofensywę komunikacyjną" - oceniła.

Kotula podkreśliła, że zmiana sposobu komunikowania działań rządu powinna nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem właściwej kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

"Jeśli chcemy wygrać wybory w 2027 roku, komunikacja i strategia są czymś, co koniecznie musimy zmienić. Najpóźniej jesienią" - zaznaczyła.

Do sprawy odniósł się dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, który we wtorkowym "Graffiti" rozmawiał z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem.

"Rząd nie dociera z tymi kwestiami tak, jak mógłby, ale to inna sprawa. Dziś na posiedzeniu ministrowie dostaną specjalne raporty z podsumowaniem" - napisał Fijołek.

Maciej Berek zapowiada raport rządu. Ministrowie podsumują realizację 58 priorytetów

Maciej Berek zapowiedział wcześniej, że podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów przedstawiony zostanie kolejny kwartalny raport, dotyczący realizacji najważniejszych zadań rządu.

- Dziś na Radzie Ministrów: kolejny raport kwartalny z realizacji priorytetów rządu - przekazał minister, zapowiadając swoją rozmowę w programie "Graffiti".

Berek mówił w Polsat News o działaniach podejmowanych przez rząd, wskazując między innymi na projekty dotyczące deregulacji, cyfryzacji państwa, energetyki, gospodarki oraz poprawy jakości usług publicznych. Przyznał jednocześnie, że informacje o wprowadzanych zmianach nie zawsze docierają do obywateli.

Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z raportem za drugi kwartał 2026 roku. Dokument zawiera informacje o stanie realizacji 58 priorytetów gabinetu Donalda Tuska. Według KPRM ma on charakter zarządczy i służy monitorowaniu postępów prac nad najważniejszymi projektami.

Rządowe priorytety zostały podzielone na cztery główne obszary: "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy", "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", "Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych" oraz "Nowoczesne państwo cyfrowe".



